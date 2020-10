Un nuovo adattamento per Buck Rogers, in arrivo da Legendary

Un nuovo adattamento per Buck Rogers? L’eroe fantascientifico potrebbe tornare presto sul grande schermo, grazie ad un accordo per l’acquisto dei relativi diritti da parte di Legendary.

In fase di negoziazione

Personaggio iconico del panorama sci-fi, sembrerebbe che l’eroico Buck Rogers avrà di nuovo un posto nell’universo cinematografico. La casa di produzione Legendary si troverebbe infatti nelle fasi finali di un accordo per l’acquisizione dei diritti cinematografici legati a Buck Rogers, dopo un lungo processo di negoziazione che va avanti da diverso tempo.

Il progetto è stato avviato dal produttore Don Murphy (franchise di Transformers) insieme a Legendary, ed era in cantiere già dal 2017, quando era stato annunciato un nuovo adattamento per Buck Rogers durante il San Diego Comic Con di quell’anno. Con la possibile acquisizione dei diritti, che potrebbe essere in procinto di concludersi, Murphy produrrà il film attraverso la sua etichetta, Angry Films, insieme a Susan Montford.

I piani per Buck Rogers, tuttavia, non si limiterebbero solo ad un film sul grande schermo. Legendary sta progettando infatti di realizzare non solo un nuovo adattamento per Buck Rogers destinato al cinema, ma anche una serie TV e una serie animata in stile anime, che possano reintrodurre l’eroe fantascientifico e il suo universo al pubblico odierno.

Chi è Buck Rogers

Buck Rogers è il protagonista del romanzo Armageddon 2419 A.D., scritto da Phillip Francis Nowlan nel 1928: incaricato di investigare sui misteriori fenomeni che interessano delle miniere abbandonate nel Wyoming, l’uomo rimane tramortito dalla fuga di uno strano gas radioattivo. Il gas mantiene Rogers in una sorta di stasi e in un sonno profondo, da cui l’uomo si risveglierà solo cinquecento anni dopo, ritrovandosi in un mondo futuristico a lui totalmente sconosciuto.

Nell’universo di Buck Rogers sono stati inseriti per la prima volta alcuni degli elementi più ricorrenti del mondo fantascientifico: pistole a raggi laser, jetpack, astronavi. E il suo successo fu tale da essere rappresentato anche sotto forma di strisce, scritte dallo stesso Nowlan e disegnate da Dick Calkins; intorno alla fine degli anni ’70 è stata realizzata inoltre anche una serie TV, il cui episodio pilota è un vero e proprio film dal titolo Capitan Rogers nel 25º secolo. Il personaggio, poi, è stato anche protagonista di fumetti e videogiochi, nel corso negli anni.