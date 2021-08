Nuovo capitolo di Bleach: le prime tavole

Come ormai noto, all’interno del numero doppio 37–38 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online dal 10 agosto 2021, Shueisha pubblicherà un nuovo capitolo di Bleach a cura di Tite Kubo-sensei, il papà delle celebre serie, per festeggiare il 20° anniversario dal lancio in rivista.

Bleach: in arrivo il nuovo capitolo

Le prime anticipazioni della rivista sono già trapelate online, precisamente su Twitter, e da essere ne apprendiamo il titolo del capitolo speciale, No Breathes From Hell, e delle prime tavole (73 totali) fra cui la doppia introduttiva a colori. Il one-shot autoconclusivo narrerà il momento in cui Ichigo Kurosaki, protagonista della serie, sarà invitato alla Soul Society, ma qualcosa di imprevisto accadrà.

Gli appassionati della serie saranno sicuramente contenti di rivedere i propri eroi di un tempo tornare e, seppur per una sola volta, di tornare alle belle abitudini che il maestro Kubo aveva concesso nel corso della serializzazione settimanale. Tanti personaggi ritornano e anche, chiaramente, Ichigo Kurosaki con un look tutto differente.

Bleach, le altre novità del 20° anniversario

Ricordiamo che un altro importante progetto annunciato per celebrare il 20° anniversario della serie è la produzione dell’adattamento anime (fermo dal 2012) dell’ultimo arco narrativo del manga, La Guerra dei Mille Anni, i cui dettagli sono comunque al momento ancora ignoti. Gli eventi dell’adattamento hanno luogo indicativamente fra il 55° e il 74°, ed ultimo, volume del manga originale.

Precisiamo, ancora, che Tite Kubo-sensei è attualmente impegnato alla realizzazione di Burn The Witch, il nuovo manga la cui prima serie di 4 capitoli è stata diffusa su Weekly Shonen Jump lo scorso anno e la seconda arriverà a data da destinarsi. Il 26 agosto 2021 la prima parte della storia sarà pubblicato in Italia da Planet Manga.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile con le prime quattro stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.