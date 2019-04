Nuovo Kindle con luce anteriore disponibile in Italia a 79,99 euro

Da oggi i clienti italiani di Amazon possono ricevere il nuovo Kindle, il primo con luce frontale disponibile a meno di 100 euro.

Dopo l’apertura delle prenotazioni lo scorso 20 marzo, il nuovo eBook reader Amazon Kindle è disponibile in Italia, a un prezzo di 79,99 euro. Il nuovo modello di base è caratterizzato dalla presenza di un sistema di illuminazione anteriore regolabile, che consente quindi di leggere anche di notte o al buio, divenendo così il primo dispositivo di questo tipo a offrire questa importante funzionalità nella fascia di mercato al di sotto dei 100 euro.

Caratterizzato da un nuovo design, l’eReader offre anche un nuovo display e-ink con contrasto migliorato e la funzione capacitive touch per prevenire swipe accidentali. Lo schermo ha una diagonale di 6 pollici, con risoluzione di 167 PPI. Le dimensioni invece sono pari a 160 x 113 x 8,7 mm, con un peso di 174 grammi.

Presenti come sempre anche tutte le funzionalità che hanno contribuito a rendere popolari i Kindle di Amazon, a partire da Whispersync, che sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi, fino alla Consultazione rapida. Il Nuovo Kindle inoltre permette di contrassegnare “come letto” i libri appena finiti, aggiornando la libreria e sincronizzando i dispositivi di lettura, inclusi altri Kindle, Tablet Fire e la app gratuita di Kindle per iOS e Android.

Non dimentichiamo inoltre che, a partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, tutti i clienti Amazon idonei potranno iscriversi a Kindle Unlimited, beneficiando così gratuitamente per tre mesi dell’accesso a oltre 1 milione di titoli appartenenti a vari generi letterari. Al termine dle periodo di prova il costo salirà a 9,99 euro al mese.