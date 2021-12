Nuovo manga per Takayuki Yamaguchi

Takayuki Yamaguchi ha lanciato un nuovo manga sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan il 10 dicembre.

Il manga si intitola Gekkō Kamen (Moonlight Mask) ma al momento non è chiaro se abbia una connessione con l’omonimo personaggio supereroistico che ha debuttato in Giappone negli anni ’50 attraverso show televisivi e film.

Le opere di Takayuki Yamaguchi in Italia

Planet Manga ha portato in Italia Il destino di Kakugo (Kakugo no Sasume) disegnato da Yamaguchi sulla rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten dal 1994 al 1996. La serie fantascientifica è stata adattata in un OAV diretto da Toshihiro Hirano nel 1996 e ha ispirato un manga spin-off intitolato Kaika no Susume di Shizuku Ichigono.

Una serie di calamità naturali ha ridotto il mondo in macerie. I pochi umani superstiti devono affrontare esseri mostruosi assetati di sangue in una guerra in cui è in gioco la sopravvivenza. Kakugo Hagakure, grazie all’esoscheletro potenziato “Zero” e all’arte marziale segreta di cui è maestro, intende ridare speranza all’umanità… Consigliata la supervisione di un adulto.

Sempre la Planet Manga ha pubblicato il manga Shigurui, adattamento del romanzo storico Suruga-Jō Gozen Jiai di Norio Nanjo, terminato nel 2010. Il manga ha ispirato la serie anime Shigurui: Death Frenzy nel 2007.

Gennosuke e Seigen sono i due migliori samurai del dojo, ma null’altro li accomuna. I due sono anzi divisi da una bruciante rivalità, e l’ambizione e la bramosia condurrà alla rovina uno di loro, la cui vendetta trascinerà nel baratro l’intera scuola di Kogan. Le spade della vendetta è uno scabroso racconto che narra il lato oscuro dei samurai, in un’era di eccessi, sadismi, rigore militare, follia e misticismo.

Yamaguchi ha lanciato il manga Efu no Shichinin (The Seven Palatine Ninja) sulla rivista Champion RED di Akita Shoten nel marzo 2015 e ha concluso la serie nel novembre 2020. Il manga rimane inedito nel nostro Paese.

