Dopo l’enorme successo de Il Trono di Spade, HBO ha deciso di continuare ad espandere il mondo di Westeros con nuove personagg, Dunk and Egg, i che saranno protagonisti del nuovo prequel: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Il nuovo prequel de Il Trono di Spade

Secondo quanto riportato, la serie prequel si svolgerà circa un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, in un’epoca in cui i Targaryen detenevano ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non era ancora passato dalla memoria.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros. Un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto (alias Dunk), e il suo minuscolo scudiero, Egg. Ambientato in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen era ancora detiene il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora passato dalla memoria vivente, grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono tutti questi improbabili e incomparabili amici.

L’importanza delle storie di Dunk and Egg

Le storie di Dunk and Egg offrono un’opportunità unica per esplorare il mondo di Westeros in una diversa epoca e con personaggi completamente nuovi. Inoltre, permetteranno ai fan di scoprire ulteriori dettagli sulla storia del regno e della stirpe dei Targaryen, portando tutti gli appassionati della serie a vivere un’esperienza di immersione ancora più profonda. Inoltre, Dunk and Egg sono personaggi affascinanti e carismatici, con una dinamica di squadra divertente e coinvolgente. La loro storia offre una grande varietà di emozioni, dalla commedia all’azione all’epica, che siamo certi in molti non vedano l’ora di vederla prendere vita sullo schermo.

