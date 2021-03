Nuovo record per The Falcon and The Winter Soldier: è il titolo più visto del momento

La serie originale dei Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier ha debuttato come la serie più vista di sempre su Disney Plus. Collegata agli eventi di Avengers: Endgame e riunendo Sam Wilson (Anthony Mackie) e James ‘Bucky’ Barnes (Sebastian Stan), la premiere della serie, disponibile dal 19 marzo, si unisce all’episodio di debutto della serie live-action della Marvel, WandaVision, e la premiere della seconda stagione di The Mandalorian come titolo più visto di sempre sulla piattaforma, stando a quanto dichiarato da un comunicato ufficiale Disney.

L’episodio dal titolo Nuovo Ordine Mondiale, sceneggiato dal creatore della serie Malcolm Spellman e diretto da Kari Skogland, è stato classificato come la puntata più seguita in anteprima su Disney Plus durante il weekend di apertura (venerdì 19 marzo – domenica 22 marzo), e il titolo più visto complessivamente per quegli stessi tre giorni su base globale. Il servizio di streaming è stato lanciato in Italia a marzo 2020 con titoli originali come The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars, il primo episodio dello spin-off del franchise High School Musical di Disney Channell, e serie di documentari come Marvel’s Hero Project, The Imagineering Story e Il Mondo secondo Jeff Goldblum.

Nella nuova serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier si esplorerà il mondo sei mesi dopo la scomparsa di Captain America e vedrà i due supereroi impegnati in un’avventura al fianco di Sharon Carter (Emily VanCamp): gli eroi dovranno fermare il gruppo terroristico conosciuto con il nome di Spezzabandiera e, al contempo, affrontare il ritorno di una vecchia conoscenza, il sokoviano Helmut Zemo (Daniel Brühl), che già abbiamo visto come mente criminale dietro agli eventi di Captain America: Civil War. The Falcon and The Winter Soldier è una serie che fa riferimento diretto alle vicende personali dei propri protagonisti, che seguono le vicende narrate nei tre film dedicati a Captain America: Il Primo Vendicatore, The Winter Soldier e Civil War.