Dopo il successo delle recente serie TV House of the Dragon, la HBO ha deciso di sviluppare un altro spin-off di Il Trono di Spade. La nuova serie prequel sarà ambientata prima di House of the Dragon e si concentrerà sulla conquista di Westeros guidata da Aegon I Targaryen, nota come Aegon’s Conquest.

Il nuovo spin-off di Game of Thrones

Secondo quanto riportato, il nuovo spin-off di Game of Thrones, dal titolo Aegon’s Conquest, sembra essere ancora nelle sue prime fasi. Infatti, in questo momento, la HBO è attualmente alla ricerca di scrittori che possano guidare il progetto e iniziare quindi il vero e proprio sviluppo. Seppur la HBO non abbia ancora rilasciato alcun commento ufficiale, e le informazioni a riguardo siano ancora pochissime, attualmente non sembra essere associato alcun scrittore alla serie.

Per chi non lo sapesse, il titolo Aegon’s Conquest è direttamente collegato alla Guerra di conquista, menzionata sia in Game of Thrones che in House of the Dragon. Questo prequel di Game of Thrones sarà dunque ambientato circa 300 anni prima degli eventi della serie originale.

La storia di Aegon I Targaryen

La serie prequel di Aegon’s Conquest si concentrerà sulla storia di Aegon I Targaryen e sulla sua conquista di Westeros. Aegon I Targaryen è stato il primo re della dinastia Targaryen a governare sui Sette Regni di Westeros e con l’aiuto di Balerion il Terrore Nero e Vhagar, Aegon ha conquistato Westeros e unito i Sette Regni sotto il suo dominio.

L’aggiunta di un nuovo spin-off di Game of Thrones mostra quanto la HBO sia ancora interessata a espandere l’universo del franchise, portando quindi agli spettatori una visione più ampia del mondo di Game of Thrones e delle sue origini. Dato il grande successo di House of the Dragon, siamo certi che ci sarà sicuramente un grande interesse per la nuova serie quando questa andrà in onda. Nel frattmepo, vi ricordiamo che potete recuperare la serie TV Il Trono di Spade e House of the Dragon su Sky e NOW, oppure acquistare le rispettive edizioni Home Video su Amazon.