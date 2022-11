Un nuovo team creativo per Conan il Barbaro sta per fare il suo debutto! Titan Comics e Heroic Signatures collaboreranno per pubblicare insieme una nuova serie di fumetti incentrata proprio su Conan il Barbaro. La nuova serie vedrà quindi il ritorno dello storico autore di Conan Jim Zub (Thunderbolts, Uncanny Avengers), sarà illustrata da Roberto De La Torre (King-Size Conan, Iron Man: Director of S.H.I.E.L.D.) e vedrà all’opera anche il colorista José Villarrubia (Promethea, Sweet Tooth).

Nuovo team creativo per Conan il Barbaro

Condividendo una prima occhiata alla grafica di De La Torre per il titolo, Titan promette:

“Questo darà il via a una nuovissima ed esilarante serie di fumetti di personaggi provenienti da tutti i miti di Conan e dai miti più ampi di Robert E. Howard!”

Ecco qui di seguito la prima illustrazione di De La Torre per la nuova serie a fumetti di Conan il Barbaro:

La nuova serie sarà la prima di Conan che verrà pubblicata da Titan Comics, che ha acquisito i diritti di pubblicazione della proprietà dopo che la Marvel ha deciso di non rinnovarli con la Conan Properties International, di proprietà di Heroic Signatures. Creato da Robert E. Howard nel 1932 per una serie fantasy originariamente pubblicata su Weird Tales, Conan e i suoi compagni sono stati al centro di innumerevoli romanzi, film e fumetti. Marvel Comics deteneva i diritti per il personaggio negli anni ’70 e ha reintrodotto Conan nell’Universo Marvel dopo aver riacquistato la licenza nel 2018.

Insieme alla nuova serie di Conan il Barbaro, Titan Comics rilascerà anche il prossimo omnibus della popolare linea di raccolte con copertina rigida precedentemente pubblicate dalla Marvel. Titan riprende la linea con Savage Sword of Conan Volume 9 nell’autunno 2023. L’edizione omnibus conterrà archivi rimasterizzati dalla serie originale e promette di “deliziare i collezionisti di lunga data e i nuovi fan del franchise di Conan”.

Conan the Barbarian sarà in vendita nel luglio 2023. The Savage Sword of Conan Volume 9 Omnibus sarà in vendita nell’autunno 2023.