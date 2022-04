DC ha annunciato, pochi minuti fa, il nuovo team creativo per Detective Comics ovvero la storica testata di Batman. Si tratta di Ram V (Swamp Thing, Justice League Dark, Catwoman) ai testi e Rafael Albuquerque (American Vampire) alle matite con colori Dave Stewart (Batman: Beyond the White Knight). L’ottimo Si Spurrier (John Constantine: Hellblazer, Suicide Squad: Blaze) coadiuvato da Dani (Arkham City: Order of the World) alle matite invece si occuperà delle storie in appendice.

Il nuovo team creativo debutterà negli Stati Uniti il prossimo luglio su Detective Comics #1062 succedendo a quello composto, fra gli altri, da Mariko Tamaki, Dan Mora, Viktor Bogdanovic che aveva tenuto a battesimo la testata nell’era Infinite Frontier. Da segnalare inoltre che la testata tornerà alla sua originaria periodicità mensile.

Nuovo team creativo per Detective Comics

Il nuovo team creativo per Detective Comics: nero gotico

Il primo arco narrativo di Ram V, Rafael Albuquerque e Dave Stewart si intitolerà Gotham Nocturne e sarà diviso in 4 parti. L’arco narrativo sarà ispirato dall’opera lirica e vedrà Batman fronteggiare un’orda di demoni attirati a Gotham City da una sinistra melodia che però avrà anche effetto sui comuni cittadini. Per quanto riguarda invece le storie in appendice Si Spurrier e Dani narreranno il ritorno a Gotham di James Gordon nuovamente in ballo come investigatore privato.

Nuovo team creativo per Detective Comics

Il secondo arco narrativo (Detective Comics #1066-#1069) vedrà il ritorno alle matite del fan favourite Ivan Reis. Attualmente però non ci sono dettagli su questo secondo arco narrativo.

Ram V ha commentato:

È entusiasmante poter lavorare ad una serie storica come Detective Comics. Quando mi si è presentata questa occasione avevo già in mente così avrei voluto fare con il personaggio. Per me Batman e tutto il suo mondo sono ammantati di tragedia per questo motivo Gotham Nocturne sarà una tipica storia di Batman ma dall’estetica di una opera gotica. Sono molto fortunato nel poter lavorare con un gruppo fantastico di artisti come Rafael Albuquerque e Dave Stewart che credo siano davvero azzeccati per la storia che andremo a raccontare. È una storia ambiziosa che spero possa essere degna di Detective Comics.

Rafael Albuquerque ha aggiunto:

Tutti abbiamo fantastico su cosa faremmo su Batman se ne avessimo la possibilità. Per me Batman è una cosa seria fino a questo punto: è una leggenda con cui tutti siamo cresciuti. Io sono stato fortunato nel poterci lavorare in più occasioni e quello che Ram V sta proponendo è davvero unico. È classico ma diverso, una prospettiva nuova e speciale.