Il film di Tsurune, seguito dell’anime Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu prodotto dalla Kyoto Animation, si intitola Gekijōban Tsurune: Hajimari no Issha (Tsurune The Movie: The Beginning Arrow) e debutterà il 19 agosto. La Kyoto Animation ha pubblicato il secondo teaser e il key visual del film. Yūto Uemura (Minato Narumiya) e Shintarō Asanuma (Masaki Takigawa) sono le voci narranti.

Il nuovo teaser e la key visual del film di Tsurune

Il film di Tsurune vede il ritorno del cast dell’anime. Takuya Yamamura dirige e scrive la sceneggiatura, con la supervisione della sceneggiatrice dell’anime televisivo Michiko Yokote (Shirobako, Children of the Whales, Karakai Jozu no Takagi-san). Miku Kadowaki (Beyond the Boundary, Amagi Brilliant Park, Miss Kobayashi’s Dragon Maid) torna come character designer. Masaru Yokoyama (il nuovo anime di Fruits Basket, Your Lie in April) sostituirà Harumi Fuuki (Miss Hokusai, Il Piano nella foresta) come compositore.

Ritornano anche i membri del cast dell’anime Yūto Uemura nei panni di Minato Narumiya e Shintarō Asanuma nei panni di Masaki Takigawa.

Ecco il nuovo teaser:

Tsurune: a proposito della seria anime

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone sul canale NHK-General nell’ottobre 2018. Sentai Filmworks ha concesso in licenza l’anime e ha trasmesso la serie in streaming su Crunchyroll, in simulcast con il Giappone.

Questa la trama:

Quando Minato Narumiya entra nel liceo Kazemai, è subito invitato a far parte del club di tiro con l’arco dall’istruttore Tommy-sensei. I suoi amici d’infanzia, Seiya Takehaya e Ryohei Yamanouchi, accettano immediatamente, ma lui è dapprima titubante. Ryohei riesce infine a trascinarlo alla riunione del club, dove incontrano anche Nanao Kisaragi e Kaito Ono. Minato, Seiya, Ryohei, Nanao, Kaito sono quattro giovani uniti dalla passione per il tiro con l’arco. Quali prove porterà nelle loro vite quel periodo agrodolce chiamato “giovinezza”?