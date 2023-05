Toys Center ha scelto Torino, e più precisamente la caratteristica Piazza Carlo Felice, caratterizzata dai suoi portici e dal Giardino Sambuy, Ora, come sede del suo primo negozio con un nuovo format chiamato “city”. Questa apertura rappresenta un’importante evoluzione, non solo per la posizione in città del negozio, ma soprattutto per l’offerta pensata per i clienti. Toys Center, aggiunge per la prima volta un intero piano dedicato ai grandi cioè ai così detti kidults, ossia la categoria che comprende i membri della Generazione X, i Millennials e la Generazione Z che amano le action figure, i giochi da tavolo e hanno una predilezione per i supereroi, i fumetti e i videogiochi.

Il nuovo negozio che verrà inaugurato oggi alle 18 ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la città. Da un lato, sarà un luogo imperdibile per i bambini e le loro famiglie, e dall’altro offrirà un’esperienza coinvolgente per i più grandi. Il negozio si sviluppa su due piani, ciascuno di 600 metri quadrati, rappresentando due livelli di interessi diversi all’interno del mondo del gioco. I clienti saranno accolti da un luminoso arcobaleno, uno dei simboli più amati dei negozi Toys Center, e da una parete decorata con geroglifici rivisitati e ispirati ai fumetti, come un omaggio al vicino Museo Egizio di Torino. Inoltre, vi sarà una grande sala espositiva per ospitare eventi e attività stagionali, con una parete curva e scenografica dotata di schermi per la comunicazione digitale, un palco e espositori circolari.

Un’area centrale fungerà da cuore pulsante del negozio, con pareti e arredi speciali per guidare i clienti durante la loro visita. Qui si troveranno le casse e la nuova area Luna Park, dove i bambini potranno provare a pescare le paperelle. Il piano terra sarà il regno dei più grandi, una categoria sempre più importante nel settore dei giochi, in costante crescita negli ultimi anni e di grande interesse per tutti i protagonisti del mercato.

La zona dedicata ai più grandi è stata progettata per accogliere i clienti secondo i loro ritmi e tempi. Saranno presenti degli spazi dove provare giochi da tavolo, studiare e valutare i prodotti, vivere la propria passione in tranquillità. L’assortimento sarà particolarmente ricco e includerà un’area dedicata ai giochi da tavolo con 500 titoli diversi, oltre a 730 puzzle, oltre 100 action figures, una vasta selezione di LEGO, un angolo per i collezionisti e persino videogiochi arcade dedicati agli appassionati degli anni 80. Per gli amanti dei manga, ci saranno oltre 2000 titoli relativi a 250 serie tra le più amate.

Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbo Store, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di aver scelto il centro di Torino per aprire il primo negozio Toys Center ‘city’ con un nuovo format. Questo concept rappresenta un’importante innovazione in cui convivono, con spazi e codici di comunicazione dedicati, il mondo dei bambini e delle famiglie e quello dei kidults. La categoria dei kidults è cresciuta del 20% nell’ultimo anno e rappresenta un trend rilevante e consolidato nel mercato dei giocattoli e non solo. Il negozio di Torino, realizzato grazie alla collaborazione con i nostri partner commerciali, fa parte di un ampio progetto di sviluppo strategico e rappresenta perfettamente la missione di Toys Center: regalare emozioni che durino per sempre attraverso il gioco.

Un suggestivo lightbox rappresentante lo skyline di Torino, il secondo omaggio alla città, inviterà i visitatori a scendere al piano -1, dove si troverà il mondo dedicato ai bambini con i migliori brand nazionali e internazionali. L’assortimento includerà oltre 4.000 prodotti tra giocattoli tradizionali, giochi da tavolo, supereroi, libri ed educational. Per i momenti di condivisione tra i piccoli clienti e le loro famiglie, saranno disponibili diverse aree esperienziali. Ci sarà lo specchio magico interattivo chiamato Magic Mirror, esclusiva di Toys Center, che permetterà la trasformazione virtuale dei bambini. Inoltre, per gli amanti del make-up, ci sarà la nuova linea Miss Fashion Real. L’esperienza e il divertimento continueranno con una pista per testare auto e moto elettriche.

Il negozio di Torino rafforza la collaborazione con Gardaland, e la mascotte del parco divertimenti, Prezzemolo, annuncerà l’arrivo del negozio in città. Inoltre, una statua di Prezzemolo, di dimensioni “larger than life”, accoglierà i bambini. Per la seconda volta, dopo la presenza nel negozio di Assago Milanofiori, il Gruppo Merlin (di cui Gardaland fa parte) uscirà dai propri parchi per incontrare il pubblico. Inoltre, in esclusiva assoluta, Lorenzo De Pretto, l’illustratore che ha dato vita a Prezzemolo, ha realizzato quattro tavole a tema che ora fanno parte dell’allestimento del negozio.

Infine, il negozio offrirà una serie di servizi. Ci saranno punti interattivi e un’esperienza phygital, con videowall e schermi informativi, oltre al servizio omnicanale di click and collect, che permetterà di ritirare gli acquisti effettuati online direttamente in negozio. Inoltre, in esclusiva per Torino, sarà disponibile il servizio click and drive, che permetterà di ritirare i prodotti ingombranti presso la sede di via Lagrange, e un’opzione chiamata “endless aisle”, che permetterà di acquistare in negozio oltre 7000 prodotti con la consegna diretta a casa entro 48 ore.