Nel corso delle ultime ore è statoo pubblicato un nuovo trailer di Sand Land, adattamento in film animato del manga omonimo scritto e disegnato dal celebre Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball.

Le sequenze rivelano le avventure del principe demone, Beelzebub, all’interno di un mondo alieno desolato e misterioso. Ecco a voi di seguito il nuovo trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube di OfficialTohoMovie:

Il film animato uscirà nelle sale giapponesi il 18 agosto 2023 e le animazioni sono realizzate dagli studi Sunrise, Kamikaze Douga e Anima in concomitanza.

I portali ufficiali del progetto hanno rivelato una panoramica dei personaggi di spicco che riassumiamo di seguito:

E’ il figlio del re dei demoni a cui piacciono i giochi e le macchine. Autoproclamatosi “Cattivo della Malvagità”, fa scherzi ma non uccide mai le persone poichè ha un cuore puro. Possiede abilità fisiche incomparabili con gli umani e uniche persino per i demoni.

E’ il guardiano di Beelzebub, bravo a rubare e fonte costante di informazioni. È a conoscenza di varie cose accadute in quel di Sand Land. Poco più vecchio di Beelzebub, Thief è sorprendentemente curioso.

E’ un anziano sceriffo e ha un forte senso della giustizia. Per salvare le persone che soffrono per la scarsità d’acqua intraprende un viaggio alla ricerca della “Fontana Fantasma” e chiederà aiuto a Beelzebub.

Generale dell’esercito reale, secondo solo al Gran Generale Zeu, è giovane e talentuoso. Egli è succeduto al padre morto 30 anni fa e si è fatto soldato. E’ così tanto leale e serio riguardo ai suoi doveri che non si tira indietro quando deve ammettere la sua colpa.

E’ il grande ed astuto generale dell’esercito, tuttavia ha monopolizzato l’acqua e tramato varie azioni malvagie. Pare che egli e Rao condividano un misterioso passato.

Akira Toriyama in persona ha commentato con le seguenti parole la creazione dell’opera:

Dopo la conclusione di Dragon Ball ho sperimentato con one-shot autoconclusivi e opere brevi, per poi dare fondo a tutte le mie energie per un progetto che mi conducesse alla conclusione della mia carriera. Ecco come è nato Sand Land. Sebbene si componga di un solo volume, ora che ci penso, mi stupisco come io sia riuscito a realizzare da solo questa serie a cadenza settimanale senza alcun assistente. Ho realizzato questo manga mettendo al primo posto ciò che piace davvero a me (questo è il marchio dell’autore secondo le parole di Toriyama stesso, n.d.r.), quindi chi lo avrà apprezzato allora significa che avrà compreso. In merito al film animato ho già visionato una bozza e sapere che un adattamento su schermo è in arrivo dopo 20 anni è come uno sogno divenuto realtà.