Il sito ufficiale ha pubblicato un nuovo trailer Uzaki-Chan Wants to Hang Out! 2 adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da TAKE ed edito in Italia da Star Comics, uscirà il 1° ottobre e avrà il titolo Uzaki-chan Wants to Hang Out! ω. Nel trailer è possibile ascoltare alcune parte della sigla di chiusura realizzata dalla coppia MKLNtic e intitolata Happy Life.

I sentimenti di Uzaki e Sakurai nel nuovo trailer di Uzaki-chan Wants to Hang Out! 2

La serie ha come protagonista Hana Uzaki (Naomi Ōzora) che si riunisce con l’amico di liceo Shinichi Sakurai (Kenji Akabane) al college. Tuttavia, Uzaki è sorpreso dal fatto che Shinichi sia ora un solitario, che preferisce trascorrere il suo tempo libero in pace e tranquillità. Quindi si impegna a continuare a uscire con lui al punto che le persone li scambiano per una coppia.

Lo staff vede uno dei registi degli episodi della prima stagione, Shinichi Fukumoto, come assistente alla regia della seconda stagione. Inoltre, Masahiko Suzuki e Shinpei Koikawa si uniranno a Manabu Kurihara come direttori dell’animazione. Satoshi Ōkubo è sia il nuovo art director che l’art setting artist. Haruko Nobori e Yūsuke Yamamoto sono rispettivamente il nuovo artista color key e il direttore della fotografia del compositing. Satoshi Igarashi sta ora collaborando con Tatsuya Yano, Yuri Morita e Naoki Tani (HANO) sulla musica.

L’anime è stato trasmesso per la prima volta a luglio a settembre 2020 ed è stata trasmessa da Crunchyroll. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da Take. È stato serializzato tramite il sito web Dra Dra Sharp di Niconico Seiga da dicembre 2017 e raccolto in otto volumi tankōbon da Fujimi Shobo a partire da marzo 2022.

In Italia il manga è pubblicato da Star Comics e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.

L’unico desiderio di Sakurai Shinichi è un po’ di pace e tranquillità. Ma Uzaki Hana, il suo burbero e ben dotato studente universitario, ha altri piani. Tutto quello che vuole è uscire e prenderlo in giro. Con l’aiuto del suo fascino sbarazzino e della sua vivace tenacia, questo potrebbe essere solo l’inizio di una bellissima relazione!

