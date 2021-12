Nuovo trailer e data d’uscita per Love of Kill

Il sito ufficiale della trasposizione animata del manga Love of Kill (Koroshi Ai), scritto e disegnato da Fe, che verrà trasmesso anche in Italia grazie a Crunchyroll, ha condiviso un nuovo trailer nel quale vengono rivelati nuovi membri del cast e la data d’uscita.

Tutto quello che sappiamo su Love of Kill

L’anime è interpretato da: Saori Ōnishi nel ruolo di Cheateau Dankworth, Hiro Shimono è Son Ryang-ha, Kenyuu Horiuchi è Euripedes Ritzland, Kōhei Amasaki è Jim, Tomoaki Maeno è Hou e Houchu Ohtsuka è Donny.

A questi si uniscono: Ayumu Murase (Shoyo Hinata in Haikyu!!) nel ruolo di Jinon, Masakazu Morita (Ichigo in Bleach) nel ruolo di Nikka e Yoko Hikasa (Emi Yusa in The Devil Is a Part-Timer!) nel ruolo di Mifa.

Love of Kill riunisce lo staff principale dell’anime Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist: Hideaki Oba dirige l’anime alla Platinum Vision. Ayumu Hisao (Kono Oto Tomare!: Sounds of Life) sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie. Youko Satou (Dog & Scissors, 7SEEDS) sta disegnando i personaggi. Kei Yoshikawa (Mobile Suit Gundam AGE, SaiKano: Another Love Song) sta componendo la musica alla Toy’s Factory in collaborazione con MIRACLE BUS.

Il video, che potete guardare subito qui sotto, ci mostra in anteprima la sigla di chiusura Makoto Period di Aika Kobayashi:

Quando potremo vedere effettivamente Love of Kill? L’anime debutterà in Giappone il 12 gennaio su Tokyo MX alle 24:00 quindi da noi il 13 gennaio. Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming poco dopo la messa in onda in Giappone.

Questa la trama:

Due assassini si scontrano sul “posto di lavoro”. La cacciatrice di taglie Chateau e il misterioso e abilissimo Ryang-Ha. Chateau e Ryang-Ha diventano nemici dopo questo scontro, quantomeno dovrebbero, ma per qualche ragione a Ryang-Ha inizia a piacere Chateau e comincia a seguirla. Poco a poco, Chateau sviluppa una grande affinità lavorativa con Ryang-Ha, il che la pone in conflitto con le organizzazioni che gli danno la caccia. Inoltre, questa battaglia è collegata anche al suo passato. Perché Ryang-Ha si è avvicinato tanto a Chateau? Qual è il segreto celato nel passato di Chateau? Due assassini male assortiti si intrecciano in una folle storia di suspense in cui “un assassino collabora con un altro assassino”. I bizzarri ingranaggi del destino iniziano a muoversi.

Recuperate il manga di Demon Slayer, di cui è ora in onda la seconda stagione, su Amazon!