A poco più di una settimana dal lancio su Prime Video, la piattaforma streaming ha diffuso, pochi minuti fa, un nuovo trailer italiano de Gli Anelli del Potere con protagonista Galadriel e i nuovi riluttanti eroi che ci condurranno nuovamente nella Terra di Mezzo. Ricordiamo che la serie debutterà il prossimo 2 settembre.

Il nuovo trailer de Gli Anelli del Potere vede Galadriel e i nuovi riluttanti eroi messi di fronte al loro destino: scegliere se combattere oppure nuovamente soccombere al Male che sta nuovamente riemergendo. Questo nuovo trailer esteso inoltre ci permette di dare un nuovo sguardo alla maestosità della messa in scena della serie dal budget stratosferico.

Eccovi il nuovo trailer:

Gli Anelli del Potere è basata sui racconti e romanzi di J.R.R. Tolkien, tra cui Il Silmarillion e Le Appendici ed è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Sarà ambientata quindi migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli e inizierà in un periodo di pace dovuto alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. La serie racconterà le vite e le imprese dell’assortito cast di personaggi, ed esplorerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno di Númenor. Non solo: affronterà fenomeni di grande rilevanza nell’immaginario di Tolkien e accaduti nel corso della Seconda Era. Tra queste, la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Prime Video descrive così la serie:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.