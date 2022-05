Il film di The Quintessential Quintuplets (Eiga Gotōbun no Hanayome – The Quintessential Quintuplets the Movie) uscirà in Giappone il 20 maggio e concluderà la storia del manga pubblicato anche nel nostro Paese grazie alla casa editrice J-POP (potete recupere il primo volume su Amazon!). Ora, TBS Animation ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer del film anime che ne anticipa la trama.

A proposito del film di The Quintessential Quintuplets

Il film è stato annunciato per la prima volta durante The Quintessential Quintuplets ∬ Special Event 2021 tenutosi a Nakano Sun Plaza. I media giapponesi hanno riportato che la durata del film sarà di oltre 130 minuti. Ancora più importante, hanno annunciato che il film sarà il “lavoro finale” dell’intera serie anime!

Vi ricordiamo che il film riceverà un gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch che sarà lanciato in Giappone con edizioni standard e limitate il 2 giugno.

Eccovi il nuovo trailer:

Questa la sinossi della storia:

Fuutaro Uesugi è uno studente dagli ottimi voti ma dal carattere asociale e sommerso dai debiti in famiglia. Un giorno conosce, una nuova studentessa appena trasferitasi finendo per litigarci. Poco dopo riesce a trovare un impiego part time come insegnante privato ma presto scopre che la studentessa a cui dovrà fare da tutor è proprio la ragazza con cui aveva battibeccato: Itsuki Nakano. Lei però non è sola perché a prendere ripetizioni saranno anche le sue altre quattro gemelle: Nino, Miku, Yotsuba e Ichika. Cinque gemelle, tutte in difficoltà con gli studi, ciascuna con un carattere differente e a suo modo problematico e non necessariamente ben disposte verso Fuutaro.

A proposito di The Quintessential Quintuplets

La prima stagione dell’anime si compone di 12 episodi, è stata realizzata da Tezuka Productions ed è andata in onda in Giappone dall’11 gennaio al 29 marzo 2019. Il 7 gennaio 2021 ha debuttato la seconda stagione, intitolata Gotobun no Hanayome ∬, conclusa con l’episodio 12 trasmesso il 25 marzo 2021.

Kaori (Endro~!, Yuyushiki, How to keep a mummy) ha sostituito Satoshi Kuwabara per dirigere la nuova stagione. Keiichirō Ōchi è tornato dalla prima stagione per supervisionare le sceneggiature della serie. Bibury Animation Studio (Azur Lane, Grisaia: Phantom Trigger) ha sostituito Tezuka Productions per animare la seconda stagione. Masato Katsumata (assistente direttore dell’animazione di Azur Lane) ha fornito i disegni dei personaggi e ha ricoperto il ruolo di direttore dell’animazione. Hanae Nakamura e Miki Sakurai sono tornati a comporre la musica.

Entrambe le stagioni sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia.

Per quanto riguarda il manga, Negi Haruba ha serializzato The Quintessential Quintuplets sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 agosto 2017 al 19 febbraio 2020. La serie si compone di 14 volumetti e in Italia è uscito per J-POP. Una serie di romanzi sarà lanciata il 31 marzo.