Nuovo trailer per la sesta stagione di Lucifer

A neanche un mese dalla messa in onda su della sesta e ultima stagione di Lucifer, prevista per il prossimo 10 settembre, Netflix ha deciso di stuzzicare ulteriormente la curiosità dei numerosi fans della serie con un ultimo trailer.

Sulla trama di questa stagione conclusiva di Lucifer non sappiamo ancora molto, ma comunque Netflix ha fatto sapere, a grandi linee, che vedremo un Lucifer (Ellis) piuttosto titubante sull’andamento della questione “Dio”. Mentre lui è impegnato a decidere qualcosa in proposito di chi andrà a ricoprire a più prestigiosa carica di CEO dell’intero Creato, sulla Terra le cose non sembrano andare per il meglio, da quando il Paradiso è rimasto senza un Grande Capo.

Questa stagione finale di Lucifer sarà composta da dieci episodi, ognuno dei quali diretto e sceneggiato da una differente coppia di professionisti. I capitoli, che vanno a formare questo “gran finale” sono: “Nothing Ever Changes Around Here” (Kevin Alejandro / Mike Costa), “Buckets of Baggage” (Richard Speight Jr. / Jen Graham Imada), “Yabba Dabba Do Me” (Nathan Hope / Joe Henderson), “Pin the Tail on the Baddie” (Viet Nguyen / Carly Woodworth), “The Murder of Lucifer Morningstar” (Lisa Demaine / Lloyd Gilyard Jr.), “A Lot Dirtier Than That” (Claudia Yarmy / Ildy Modrovich), “My Best Fiend” (Nathan Hope / Julia Fontana), “Save the Devil, Save the World” (DB Woodside / Aiyana White) e “Goodbye, Lucifer” (Kevin Alejandro / Chris Rafferty), e “Partners ‘Til the End” (Sherwin Shilati / Ildy Modrovich e Joe Henderson).

