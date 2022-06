Ad ottobre esordirà la Stagione 6 di My Hero Academia, ispirata al noto manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, e nel corso delle ultime ore è stato diffuso un trailer con sequenze inedite che prepara gli eroi alla battaglia più feroce mai affrontata, ovvero la guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale contro la temibile Lega dei Villain.

Il primo episodio sarà proiettato in anteprima il 24 luglio a porte chiuse in occasione del Hero Fes.2022, evento speciale a tema My Hero Academia.

Adesso, ecco di seguito il trailer:

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 32 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).