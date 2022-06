Dal mondo dei supereroi a quello dei vampiri il passo è breve. Durante la Geeked Week sono stati diffusi la data di uscita e il teaser di Day Shift, film Netflix che vedrà il premio Oscar Jamie Foxx alle prese con creature vampiresche.

Data di uscita e teaser di Day Shift, film Netflix con Jamie Foxx

Diretto da Chad Stahelski, regista dell’adrenalinico franchise di John Wick, il film arriverà su Netflix il 12 agosto. Assieme a Jamie Foxx ci saranno Snoop Dogg e Dave Franco.

In Day Shift, Jamie Foxx interpreta un padre operaio che lavora duramente e che vuole solo garantire una buona vita alla figlia sveglia, ma il suo banale lavoro di pulizia della piscina di San Fernando Valley è una copertura per la sua vera fonte di reddito: cacciare e uccidere vampiri come parte di un’unione internazionale di cacciatori di vampiri.

Nel cast anche Scott Adkins (Accident Man), Meagan Good (Monster Hunter), Karla Souza (How to Get Away with Murder), Eric Lange (Narcos), Zion Broadnax (Holly Day), Natasha Liu Bordizzo (The Society), Oliver Masucci (The Swarm), Steve Howey (Shameless) e C.S. Lee (Dexter).

Continua quindi la collaborazione tra Foxx e la nota piattaforma di streaming. L’attore aveva recitato nel film del 2020 Project Power, oltre ad aver co-creato e prodotto la serie comedy Dad Stop Embarrassing Me!, cancellata dopo una sola stagione. In programma anche il film sci-fi They Cloned Tyrone con John Boyega e Teyonah Parris, di cui non si conosce ancora la data di uscita.

Vi ricordiamo che l’attore è stato di recente grande protagonista in Spider-Man: No Way Home, dove ha ripreso il ruolo del villain Electro, interpretato per la prima volta in The Amazing Spider-Man 2.