Boichi, l’artista di Dr. Stone, ha annunciato di aver collaborato con lo scrittore coreano In-Wan Youn, conosciuto anche per il suo film Blade of the Phantom Master e per la serie manga Defence Devil, per la creazione di un nuovo webtoon intitolato SuperString: Isekai Kenbunroku. L’azienda sudcoreana di YLAB, con SuperString, riunisce diversi personaggi di diverse opere in un unico universo, dimostrando la loro capacità di espandersi in altri generi come film, drammi e giochi.

La data di uscita di SuperString: Isekai Kenbunroku, il nuovo webtoon di Boichi

Secondo quanto riportato, la serie SuperString: Isekai Kenbunroku sarà pubblicata a partire dal numero 21 di Weekly Shonen Sunday di Shogakukan in vendita dal prossimo 19 aprile.

SuperString: Isekai Kenbunroku

La storia narra le vicende di un giovane intento a proteggere la propria famiglia in un mondo trasformato in campo di battaglia dopo l’arrivo di eroi evocati da altre dimensioni.

Boichi: dalla Corea ai manga giapponesi

Boichi iniziò la sua carriera come illustratore di manhwa, i fumetti coreani, per poi passare successivamente al mondo dei manga giapponesi nel 2004. Il suo primo manga serializzato fu Sun-Ken Rock, lanciato su Young King nel 2006. Esso ha portato alla nascita di numerosi spin-off ma il successo planetario arrivo grazie alla serie Dr. Stone di Boichi, creata in collaborazione con lo scrittore Riichiro Inagaki. Quest’ultima è diventata un grande successo, vinse il premio Shogakukan Manga Award 2019 e si è conclusa nel marzo 2023. Ad oggi è presente anche la sua trasposizione anime, giunta ormai alla sua terza stagione da poco presentata.

Island e Defense Devil di In-Wan Youn

In-Wan Youn, lo scrittore di SuperString: Isekai Kenbunroku, è noto al pubblico per produzioni del calibro di Island, Blade of the Phantom Master – Shin Angyo Onshi, Blade of the Phantom Master, Deja-vu, Blade of the Phantom Master – Shin Angyo Onshi gaiden, Burning Hell – Il regno di Dio, Defense Devil e Westwood Vibrato.