NYTF 2020: Ecco tutti i prodotti a tema Marvel di Hasbro

Hasbro ha presentato durante una live trasmessa dal New York Toy Fair 2020 le nuove produzioni dedicate alle sue figure appartenenti all’universo Marvel previste per il 2020.

Il primo annuncio fatto sul palco della kermesse internazionale dedicata al mondo del gioco e del collezionismo è stato relativo alle edizioni limitate di Iron Man 2020 (esclusiva Walgreens), Black Widow e SpiderMan (con relativi cattivi). La carrellata è proseguita con una produzione dedicata ai Fantastici quattro, e quindi con due figure nuovamente dedicata a Black Widow caratterizzate da un completo bianco e uno grigio realizzate questa volta in esclusiva per le catene Target e Walmart. Molti gli accessori disponibili che comprendono armi e mani aggiuntive.

Stessa quantità di accessori disponibili nell’edizione Deluxe di Black Widow che sarà disponibile anche sul mercato italiano questa volta arricchita da svariati effetti speciali.

Per l’occasione Hasbro ha realizzato anche un nuovo ed innovativo supporto per le sue figure che permette di gestire in modo ottimale anche le pose “volanti” per migliorare il più possibile l’esposizione dei prodotti nelle proprie collezioni.

La carrellata di prodotti presentati ha quindi puntato le luci su l’Army Builder che prevede una riedizione speciale per See Now Buy Now del classico soldato dell’Hydra a cui ha fatto seguito l’annuncio della nuova edizione del Fan Vote 2020 che vedrà produrre la figure vincente già questa estate. Ma attenzione, contrariamente a quanto avvenuto nelle edizioni precedenti quest’anno solo la figure vincitrice vedrà gli scaffali.

Veicoli

Anche la serie dedicata ai veicoli si arricchirà e Hasbro ha presentato una delle combo più attese dagli appassionati, ovvero quella composta da Punisher e dalla sua moto. Da quanto mostrato durante la diretta il prodotto sembra di altissima qualità e caratterizzato da una posabilità della figure che ci permetterà di far assumere al personaggio un ottimo stand sulla moto anche grazie alla presenza di un torso articolato che renderà la posa della figure particolarmente realistica.

Hulk

Gli amanti nostrani di Hulk dovranno trovare un modo di ordinare da Target l’ultima prposta di hasbro che ha deciso di mettere sul mercato – solo per questa catena di distribuzione – il modello di Red Hulk. Una figure colossale davvero ben curata in ogni dettaglio da quello che si è potuto evincere dalle immagini mostrate.

Retro Series

Anche le serie classiche dedicate ai fumetti avranno delle novità in arrivo; saranno infatti prodotte figure dedicate a Fantastici quattro, Spiderman ed Avengers vari. Tra tutte le proposte presentate spicca sicuramente la serie dedicata a Spiderman che vede una riedizione del personaggio di Peter Parker (completo di testa accessoria “Senso di ragno” e fotocamera) e di uno Spiderman vestito con la sua iconica divisa blu e rossa.

Peter nella sua versione “non in costume” non è lasciato solo e Hasbro ha deciso di realizzare una versione figure di Gwen Stacy che può trasformarsi, grazie alla seconda testa fornita nella scatola, in Mary Jane.

Tra le novità presentate sempre a tema “arrampica muri” ci ha particolarmente colpito una nuova versione del personaggio che vanterà la presenza di una nuova tecnologia senza pin che promette di rendere disponibile una posabilità della figure come mai visto prima… aspettiamo sicuramente di poter mettere le mani sul prodotto per valutarne questa caratteristica.

La stessa tecnologia, scherzosamente definita “p-invisible” è stata utilizzata per altre figure come quelle di Old Man Hawkeye e Old Man Logan che porta con se il piccolo baby-Hulk.

La presentazione è proseguita con l’annuncio di tre edizioni deluxe interessanti come Archangel, Giant Man e Black Widow per poi passare alla serie classica degli X-Men che vede debuttare Nimrod (con testa alternativa), Rogue e l’edizione limitata di Storm realizzata per Target. Le ultime figure due anch’esse realizzate senza pin.

Warmachine e i videogames

Non solo Iron man è protagonista dei fumetti e dei film dedicati all’universo Marvel. A New York si è vista infatti una figure enorme caratterizzata da una grande quantità di effetti speciali che faranno la felicità dei fan.

Dedicata all’universo dei videogame è in arrivo l’armatura Starboost di Catain America realizzata in esclusiva per Target. Si passa poi alla serie Build a Figure, le figure componibili con i vari pezzi da collezionare acquistando altre figure di una stessa serie come Abomination Beast, uno dei villain principali in Avengers The videogame.

Quali di preciso? Beh, la lista è lunga e prevede Ms Marvel, Iron man, Captain America, Captain Marvel Rage, Macch 1 e Marvel’s Leader, aka Samuel.

Age of Apocalypse

Tornano in scena gli X-Men con l’enorme Apocalypse (corredato di teschio da schiacciare tra le dita) e Sugar Man, l’orribile cattivo da costruire con le figure della serie AoA.

Deadpool

Un’ovazione accoglie le figure dei protagonisti di Deadpool: Domino, Warhead, Strong Guy, Black Tom con il suo bastone teschiato e, ovviamente, Deadpool. Tutti superaccessoriati e realizzati in modo eccellente.

X-Men….Welcome to die

Si torna nell’universo X-Men che vede completarsi il team con Storm. Sempre veloci si passa a delle nuove figure da 6” che comprendono una versione cinematografica di Wolverine con una doppia testa alternativa, entrambi realizzate con i lineamenti di Hugh Jackman.

Stessa scala per Mystica, Domino e Cable (realizzato per Walmart), Warhead e a un’accoppiata davvero unica.

Stiamo parlando delle figure dedicate a Magneto e al Professor Xavier. Niente di nuovo direte voi ma Hasbro ha pensato ai fan del film dotandole delle teste dei protagonisti del primo X-Men, ovvero Ian McKellen e Patrick Stuart. Queste sono realizzate in esclusiva per Amazon.

Ultima ma non meno importante la figure dedicata a Jubilee, anch’essa dotata di molti accessori all’interno della confezione.