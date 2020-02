NYTF: ecco come seguire in diretta streaming la presentazione dei nuovi prodotti Hasbro

Per la prima volta in assoluto, Hasbro permetterà al pubblico di tutto il mondo di dare un’occhiata al suo evento che si terrà presso la Toy Fair di New York e in cui presenterà in anteprima tutte le novità del marchio Hasbro Pulse Entertainment.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming esclusivamente sulla pagina Facebook di Hasbro Pulse domani, sabato 22 febbraio, dalle ore 13:30 ET alle ore 15:00 ET (dalle 19:30 alle 21:00 ore italiane).

I fan potranno dare una prima occhiata ai nuovi prodotti del marchio Hasbro realizzati in collaborazione con i brand Marvel, Star Wars, Power Rangers, NERF e Transformers oltre al tanto atteso debutto dei giocattoli a tema Ghostbusters, tra cui il prossimo Ghostbusters: Afterlife (in Italia distribuito sotto il marchio di Ghostbusters: Legacy) e il rilancio del marchio G.I. Joe.

Coloro i quali avranno modo di osservare la diretta potranno ottenere un accesso anticipato a determinati prodotti non appena verranno rivelati al pubblico. I membri di Hasbro Pulse Premium avranno tempo fino alle 16:00 ET (22:00 ore italiane) di giorno 22 febbraio per preordinare i prodotti prima che diventino disponibili alla vendita per il grande pubblico.

Ricordiamo che l’evento si svolgerà alla Toy Fair di New York presso il Jacob K. Javits Convention Center dal 22 al 25 febbraio, pertanto la diretta di domani servirà anche da inaugurazione della kermesse.