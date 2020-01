Oath: Chronicles of Empire and Exile su Kickstarter il nuovo gioco di Cole Wehrle

Oath: Chronicles of Empire and Exile è approdato su Kickstarter. La campagna crowdfunding servirà a finanziare la pubblicazione e produzione del nuovo gioco da tavolo ideato dall’acclamato game designer Cole Wehrle.

Tempo fa vi avevamo parlato di Oath: Chronicles of Empire and Exile, il nuovo ambizioso progetto di Cole Wehrle, già autore del pluripremiato Root (link).

Il gioco da tavolo approda su Kickstarter, ma non si tratterà di un’auto produzione, infatti la campagna, che al momento ha raggiunto e superato l’obiettivo stabilito, è gestita da Leder Games che si occuperà della produzione e distribuzione del gioco.

Oath: Chronicles of Empire and Exile sarà un war game politico per 1-6 giocatori, dove le decisioni prese dai giocatori in ogni partita avranno un impatto sulle successive, similmente a come avviene per il giochi di tipo Legacy, ma senza l’alterazione di alcun componente del gioco.

In Oath: Chronicles of Empire and Exile uno dei giocatori interpreterà il ruolo del Cancelliere, mentre gli altri giocatori interpreteranno gli Esuli.

Il Cancelliere potrà compiere poche azioni ogni turno, mentre gli esuli dovranno portare a termine diversi obiettivi con lo scopo di mantenere (o sovvertire) l’ordine in città. In alternativa gli Esuli potranno tornare a far parte della società grazie all’intercessione del Cancelliere.

I giocatori condivideranno un tabellone che rappresenterà le tre diverse zone geografiche del gioco oppure porteranno avanti le rispettive strategie su dei tabelloni personali.

La campagna Kickstarter prevederà un unico pledge da 90 dollari e conterrà il gioco base, Chronicles session journal e il Deluxe component set. Il primo addon sarà un diario che permetterà ai giocatori di tenere nota dell’andamento della propria campagna, mentre il secondo addon conterrà le monete del gioco in metallo e i token in resina del gioco.

Chi volesse partecipare alla campagna Kickstarter di Oath: Chronicles of Empire and Exile avrà tempo fino al 4 febbraio 2020 alla pagina ufficiale del progetto.