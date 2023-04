Kathleen Kennedy di Lucasfilm ha recentemente affermato che la stagione 2 della serie TV Obi-Wan Kenobi non è attualmente in fase di sviluppo attivo, ma che la situazione potrebbe comunque sbloccarsi in un periodo futuro.

Obi-Wan Kenobi 2 è ferma

La presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato durante la Star Wars Celebration 2023 che la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è attualmente in fase di sviluppo attivo.

Tuttavia, ha sottolineato come la porta rimanga aperta per un futuro ritorno dello show, aggiungendo inoltre il fatto che Ewan McGregor vorrebbe continuare questa sua avventura professionale. Ecco le sue parole a riguardo:

Questo non è in fase di sviluppo attivo. Ma non dico mai mai, perché c’è sempre la possibilità. Quello spettacolo è stato accolto così bene e [la regista] Deborah Chow ha fatto un lavoro davvero spettacolare. Ewan McGregor vuole davvero farne un altro.

Di seguito le parole di Ewan McGregor:

Ero così felice di farlo di nuovo, e così felice di lavorare di nuovo con Hayden, e spero che avremo la possibilità di farlo di nuovo.

Obi-Wan Kenobi ha visto il ritorno degli attori Ewan McGregor e Hayden Christensen nei loro ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker/Darth Vader, rispettivamente. Gli attori non avevano interpretato i loro personaggi sul grande schermo dal 2005 con Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Un futuro dalla porte aperte

La dichiarazione di Kathleen Kennedy riflette dunque lo stato attuale delle cose, in linea con quanto anche emerso dal finale della prima stagione pubblicato su Disney Plus, e nonostante il fatto che la serie sia stata sin da subito concepita come una serie limitata, secondo quanto riportato, ci sono buone possibilità che in un futuro vedremo una nuova produzione in grado di portare una continuità a quanto precedentemente visto. Sicuramente la richiesta da parte dei fan c’è, ora non ci resta che attendere aggiornamenti su una possibile nuova fase di sviluppo di Obi-Wan Kenobi 2!

