Ambientare Obi-Wan Kenobi nel periodo dell’Ascesa dell’Impero potrebbe rivelarsi più complesso di quanto inizialmente immaginato. Il ritorno del maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor, infatti, si ambienta circa dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, capitolo finale della Trilogia Prequel al termine del quale assistevamo alla fine della Repubblica Galattica e alla distruzione dell’Ordine Jedi. Con questo ritorno ai tempi della Repubblica, Lucas voleva finalmente dare ai fan della saga una visione più onesta di un tempo idolatrato durante l’era della Ribellione, dando anche delle risposte su potenziali legami tra Trilogia Prequel e Trilogia Originale. Eppure, ora che su Disney+ i fan sono stati finalmente accontentati e possano nuovamente vedere in azione uno dei Jedi più amati della saga, è emersa una domanda: Obi-Wan Kenobi rispetta il Canon?

Obi-Wan Kenobi riuscirà a preservare il Canon?

Come viene spesso precisato, quando si decise di riportare al cinema Star Wars con Il Risveglio della Forza, in LucasFilm e Disney si decise di dare un taglio con tutta la ricca produzione crossmediale del franchise, dando vita a una nuova continuity del franchise. All’interno di questa revisione, gli unici punti intoccabili della continuity rimasero le due Trilogie, Prequel e Originale. Il periodo intermedio, quindi, rimaneva un territorio inesplorato, entro cui si sono collocati due film, Rogue One e Solo. Se il primo era concentrato sulla missione che portò all’acquisizione dei piani della prima Morte Nera, ricollegandosi direttamente alle scene iniziali di Una Nuova Speranza, il secondo raccontava il passato della celebre canaglia corelliana, due storie che hanno contribuito a dare ulteriore spessore all’Ascesa dell’Impero.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+. .. 2022 Lucasfilm Ltd. & .... All Rights Reserved.

L’uscita di Obi-Wan Kenobi ha rappresentato quindi un test anche per il Canon. Collocandosi tra le due trilogie e basandosi su una delle figure chiave della saga, il ‘vecchio Ben’, la serie deve quindi confrontarsi con l’aderenza al Canon. Frasi dette in precedenza, specialmente durante il confronto tra Darth Vader e Obi-Wan o l’olomessaggio intercettato da Luke che diede inizio alla sua saga tra le stelle, sembrano essere ora messe in discussione da alcuni degli eventi raccontati in Obi-Wan Kenobi. I fan più attenti hanno infatti evidenziato come alcune delle scene più emozionanti della serie Disney+ sembrino rendere meno coerenti momenti assodati nell’immaginario dei fan emersi nella Trilogia Originale.

Se già sono state sollevate perplessità in merito a come il famigerato Ordine 66 sia stato reso meno distruttivo rispetto a quanto pensato inizialmente, le critiche (o forse timori) più spietate sono ora rivolte all’aderenza della continuity della serie. Un dubbio che è stato affrontato anche dallo sceneggiatore della serie, Joby Harold. Riuscire a collocare gli eventi di Obi-Wan Kenobi, un misto di novità e storia già scritta, non è certo semplice, ma questa sfida non ha intimorito Harold che sembra invece sicuro su come al termine della serie la continuity sarà pienamente rispettata:

“Sarebbe molto più semplice parlare della questione una volta che sarà stata trasmessa tutta la serie. Ma come ho detto in precedenza, prendiamo molto seriamente il canon, estremamente seriamente. E ci sono molte persone dietro le scene che si fondano su questo. E questo è il nostro primo pensiero, e per quando sarà tutto finito, tutto sarà al suo posto”

Sono diversi gli elementi che nei primi quattro episodi di Obi-Wan Kenobi hanno fatto dubitare i fan sulla coerenza con il Canon, in particolare lo scontro tra Kenobi e il suo vecchio padawan, Anakin Skywalker, ora divenuto Darth Vader. In Una Nuova Speranza si aveva la sensazione che i due non si fossero più incontrati dopo il loro drammatico duello su Mustafar in La Vendetta dei Sith, ma il terzo episodio di Obi-Wan ci ha mostrato una diversa versione della storia.

Per quanto l’annuncio della presenza di Vader era noto, era difficile aspettarsi che il Signore Oscuro dei Sith e il suo vecchio maestro incrociassero le spade laser così presto, eppure Harold ha svelato che questa idea è stata una delle prime decisioni prese dalla produzione:

“Come intuizione, era qualcosa su ragionavamo da diverso tempo. E a farci ragionare in quel senso era che proprio perché ci si attendeva lo scontro tra pesi massimi alla fine della serie, aver questo duello all’improvviso nel mezzo della serie proprio mentre significa che non sei pronto, che non se lo aspetta nessuno. E se non si è pronti a vederlo, significa che anche i personaggi saranno sorpresi. E questo è un bon esempio di come struttura e incontro tra personaggi in un modo che si spera appassioni anche gli spettatori”

Il fandom di Star Wars sembra non essere pienamente convito da queste spiegazioni di Harold, e a Obi-Wan Kenobi sono rimasti solamente due episodi per convincere i fan della saga a rivalutare l’opinione non del tutto positiva, ma anche in questo caso Harold ha mostrato di rimanere ottimista:

“La vera sfida di questa serie era che sapevamo sia da dove si partiva che dove si concludeva. E parte del divertimento è proprio di viaggiare per posti mai visti prima, con alcune sorprese lungo la strada. MA speriamo che tutti saranno soddisfatti alla fine, quando arriveremo dove tutti ci aspettiamo, faccia a faccia con Una Nuova Speranza. Ci sono ancora sorprese, e si spera che quando tutto sarà finito potremo guardare indietro all’interezza della serie e giudicarla come una storia unica, e vedere come alcune delle prime scelte abbiano senso.”

L’offerta di Disney Plus