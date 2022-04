Il prossimo 27 maggio, su Disney+ arriverà Obi-Wan Kenobi, serie live action di Star Wars dedicata alla figura del leggendario maestro Jedi, che addestrò prima Anakin Skywalker e poi il figlio Luke. A interpretare il Jedi sarà nuovamente Ewan McGregor, suo volto nella Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), da sempre uno dei volti più amati dai fan della saga. Al suo fianco, tornerà anche Hayden Christensen, nei panni di Darth Vader, una presenza che negli scorsi giorni ha consentito a McGregor di svelare come fosse spaventato da Darth Vader.

Al termine de La Vendetta dei Sith, su Mustafar Anakin, divenuto Darth Vader dopo esser stato sedotto dal Lato Oscuro, affronta il suo vecchio maestro, in un duello che lo lascerà in fin di vita. Trovato dall’Imperatore, viene salvato tramite una procedura chirurgica che lo rende più macchina che uomo, dando vita a uno dei simboli della pop culture. In Una Nuova Speranza eravamo portati a credere che l’incontro tra Obi-Wan e Darth Vader a bordo della Morte Nera fosse la prima occasione in cui i due personaggi si incontrano dopo quell’ultimo, straziante duello, ma la serie di Disney+ potrebbe raccontare un’altra storia.

Durante un incontro con Total Film, infatti, l’attore si è concesso qualche dettaglio in più sulla serie, occasione in cui Ewan McGregor ha confessato di esser spaventato da Darth Vader. Prima di girare le scene con il Signore dei Sith, l’attore non aveva avuto opportunità di vedere Vader in tutta la sua potenza, e vederlo pochi istanti prima di girare le scene lo ha terrorizzato

“Non avevo mia incontrato Darth Vader. Avevo provato scene con lui, ma senza l’elmetto e tutta l’armature. Quando abbiamo girato la scena, come hanno gridato ‘azione’, doveva arrivarmi alle spalle.- mi son girato, e il fottuto Darth Vader stava venendo per me. Era come se avessi di nuovo sei anni, non lo ho mai guardato negli occhi, mi ha spaventato a morte. Non sto scherzando, mi ha davvero terrorizzato. Stavo pensando ‘Mio Dio, non sta recitando, è vero, ora sono realmente spaventato’. E la stessa cosa accadeva con gli stormtrooper, ho lavorato in precedenza con i Clone trooper, ma molti erano in CGI, non avevo mai lavorato in precendenza con gli Stormtrooper, e ancora una volta mi sono sentito bambino. Era come rivivere la sensazione di paura di quando ero bambino, ecco quanto Star Wars sia radicato in noi. Ho recitato per trent’anni, ma non mi sono mai sentito così spaventato quando ho dovuto esserlo in precedenza per lavoro”