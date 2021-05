Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha girato una scena molto speciale

Sono ufficialmente partite le riprese di Obi-Wan Kenobi, serie TV ambientata nell’universo di Star Wars e che vedrà Ewan McGregor riprendere il ruolo del maestro Jedi interpretato magistralmente nella trilogia prequel. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore, intervistato di recente ai microfoni di Jimmy Kimmel Live.

Ewan non ha voluto dare dettagli specifici, evitando di incappare in spoiler, ma ha rivelato di aver girato una scena molto speciale con una persona molto importante nella sua vita in occasione dello Star Wars Day, tenutosi il 4 maggio scorso.

La mente dei fan è subito corsa a Hayden Christensen, il cui ritorno nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader è già stato ampiamente confermato da Lucasfilm. Il loro scontro è stato anticipato come il “rematch del secolo”. Oppure potrebbe trattarsi di Liam Neeson, più volte aperto alla disponibilità di tornare come Qui-Gon Jinn.

Iniziate le riprese di Obi-Wan Kenobi

La serie, divisa in sei episodi, sarà ambientata dieci anni dopo i drammatici eventi avvenuti in Episodio III – La Vendetta dei Sith. Lucasfilm e Disney avevano inizialmente pensato a un film stand-alone, ma il flop al box-office di Solo li ha fatti tornare sui loro passi, cambiando metodo distributivo.

Dato l’arco temporale scelto per la serie, ci sono tutti i presupposti per la presenza di un giovane Luke Skywalker, come stuzzicato dallo stesso Ewan in una passata intervista. L’iconico Jedi interpretato da Mark Hamill è tornato in pompa magna nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, lasciando tutti a bocca aperta.

Al momento non è ancora stata fissata una precisa finestra di lancio, ma Obi-Wan Kenobi dovrebbe arrivare su Disney Plus nel 2022. Magari una prima occhiata può arrivare in occasione della Star Wars Celebration, in programma ad Anaheim.

