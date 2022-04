Il prossimo 27 maggio vedremo nuovamente Ewan McGregor interpretare Obi-Wan Kenobi nell’omonima serie live action di Disney+, che svelerà il passato del maestro Jedi negli anni intercorsi tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Il feeling tra i fan e l’attore, che ha prestato il volto al personaggio nella Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), è sempre stato molto forte, tanto che Ewan McGregor è pronto a tornare come Obi-Wan Kenobi anche dopo la serie diretta da Deborah Chow.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor pronto a tornare in futuro nei panni del maestro Jedi?

A rivelarlo è lo stesso attore in un’intervista con Total Film, in cui dichiara la sua disponibilità a brandire nuovamente la spada laser di Obi-Wan. Una volontà che allieta i fan della saga, che da sempre hanno visto in McGregor un perfetto interprete della versione giovanile del vecchio Ben Kenobi, portato sul grande schermo da Sir Alec Guinness nella Trilogia Classica (Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi). Obi-Wan Kenobi rappresenta un ideale punto di contatto tra questi due momenti della vita del personaggio, andando a presentare probabilmente il suo momento più duro, coincidente con l’ascesa dell’Impero e l’apparente fine dell’Ordine Jedi.

Nonostante sia già stato confermato come Obi-Wan Kenobi sia stato concepito come un arco narrativo completo, in modo da esser realizzato come serie da una sola stagione, Ewan McGregor non nasconde di esser più che disponibile a vestire nuovamente i panni del maestro Jedi:

“Se ci fosse la possibilità di farlo nuovamente, sarei assolutamente disponibile. Ecco, siamo punto e a capo, sono di nuovo qui a bussare alla porta di Disney! È stato fantastico tornare per colmare il divario tra me e Alec Guinness. Ho dovuto interpretarlo forse anche più di quanto abbia fatto nei primi tre film in totale, questo grazie alla sceneggiatura, e alle persone che hanno reso possibile tutto questo, soprattutto per come tutto sia differente rispetto al passato”

Quando Ewan McGregor aveva interpretato per la prima volta Obi-Wan in La Minaccia Fantasma (1999), Kenobi era il padawan del maestro Qui-Gon Jiinn (Liam Neeson). Nel corso della Trilogia Prequel ha affrontato la progressiva caduta della Repubblica, addestrando il suo allievo Anakin Skywalker (Hayden Christensen), che infine si è votato al Lato Oscuro divenendo Darth Vader, affiancando Seev Palpatine (Ian McDiarmind) nella sua ascesa al ruolo di imperatore. Nel riprendere il ruolo, McGregor si trova ora a dover raccontare il passaggio di questo personaggio verso la caratterizzazione data nel 1977 da Alec Guinness in Una Nuova Speranza, in quella che fu la prima apparizione del maestro Jedi.

