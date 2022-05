Obi-Wan Kenobi, la serie di Star Wars in arrivo su Disney+ il prossimo 27 maggio, ci riporterà nelle atmosfere della celebre saga, in un periodo travagliato dell’esistenza del cavaliere Jedi interpretato da Ewan McGregor. Ambientata dieci anni dopo gli eventi di La Vendetta dei Sith, la serie avrà un forte legame con il passato di Obi-Wan, tanto che la regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, ha affermato che i cameo saranno legati principalmente alla Trilogia Prequel.

Comprensibile, considerato che sarà propria la Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith) a rivestire il ruolo principale nella definizione dell’Obi-Wan che vedremo. Il maestro Jedi deve ora affrontare le conseguenze del fallimento dell’Ordine, che ha condotto alla caduta della Repubblica e alla creazione dell’Impero, governato da Palpatine e dal suo servitore, Darth Vader. Non poteva che esser il passato ad esser maggiormente valorizzato nella nuova serie, tanto che Deborah Chow ha voluto precisare, durante un’intervista con Entertainment Weekly:

“Considerata la natura dei personaggi, il più forte legame è sicuramente con la Trilogia Prequel per noi. Perché in larga parte, è da dove provengono i nostri personaggi e dove è iniziata la loro storia. Ecco perché i prequel sono maggiormente connessi con ciò che racconteremo”

Ovviamente, non poteva mancare un pensiero rivolto ai cameo. Annunciata da tempo la presenza del Darth Vader di Hayden Christensen, la curiosità è su quali figure del passato di Obi-Wan faranno la loro apparizione nella serie, un dettaglio su Deborah Chow ha voluto fare un chiarimento:

“Ovviamente, arrivando da The Mandalorian, un sacco di quel DNA mi è rimasto. E molto dei miei maestri Jedi, come Jon Favreau e Dave Filoni, è rimasto nel mio profondo, ma non ho cercato di creare dei richiami forzati. La mia intenzione era di raccontare una storia che fosse rispettosa del personaggio, ed ecco l’origine della connessione alla Trilogia Prequel”

Un aspetto che affonda le sue radici nel concept stesso di Obi-Wan Kenobi, come aveva spiegato in passato lo sceneggiatore Joby Harold:

“Sin dal principio abbiamo lavorato pensando a una storia unica. Ho sempre immaginato questa storia come un capitolo, inserito nel canon, della storia del personaggio tra le due trilogie. C’era una capitolo che non era stato raccontato, che a me sembrava un episodio 3 e mezzo. E in mezzo a questa assenza, io ho visto una storia che fosse autonoma, pur sapendo che era comunque collegata al passato e legato a ciò che sarebbe successo. MA dove era possibile, ho sempre pensato in questo modo, come un contrasto rispetto alle altre serie che stavano uscendo.”