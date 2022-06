Non esiste un prodotto di Star Wars senza la presenza di un piccolo droide, nel caso di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie disponibile da pochi giorni su Disney Plus, il droide in questione è il compagno di una giovane principessa Leia Organa e si chiama Lo-La59 (Lola) che giunge anche negli scaffali dei negozi e presto nei ripiani dei collezionisti sotto forma di giocattolo Animatronic con luci e suoni, avete già dimenticato il bellissimo animatronic di Grogu?

Obi-Wan Kenobi Lola Animatronic

Questo nuovo giocattolo è realizzato con un design che riprende fedelmente le forme del piccolo droide Lola dalla serie live-action Obi-Wan Kenobi. Toccando il sensore nella parte superiore è possibile attivare una serie di azioni, in tutto 45 combinazioni di luci, suoni e movimenti grazie alle 3 diverse modalità di gioco. Lola può essere posizionata sulla sua basetta in modalità Hover oppure nella modalità On the Go con le sue gambe. Questo piccolo prodigio della tecnologia è inoltre dotato di sensori in grado di rispondere ai rumori di sottofondo come un qualsiasi assistente vocale. Lola è perfetta sia per i più piccoli che per i più grandi collezionisti di Star Wars e promette di essere il nuovo oggetto “feticcio” da accaparrarsi per Natale 2022.

Obi-Wan Kenobi…in breve

Obi-Wan Kenobi è ambientato dieci anni dopo l’esecuzione dell’Ordine 66. Questo ha spinto i pochi Jedi sopravvissuti allo sterminio a darsi alla macchia, cercando rifugio nei pianeti dell’Orlo Esterno, o conducendo vite che li portassero a non utilizzare più la Forza. E’ in questa condizione che vive l’Obi-Wan di Ewan McGregor che vedremo nella serie. Il Jedi ha visto il proprio mondo andare in frantumi, dopo avere ucciso, o almeno così crede, il suo ex-padawan, Anakin Skywalker. L’unico legame con il suo passato è il proteggere il figlio di Skywalker, Luke, che dopo la morte della madre era stato consegnato ai suoi zii paterni, Owen e Beru Lars, mentre Obi-Wan sarebbe rimasto sul pianeta per proteggerlo da lontano, pronto in seguito ad addestrarlo nelle vie della Forza. Compito che viene svolto da un Obi-Wan amareggiato e disilluso, che non può più usare la Forza, per evitare di esser rintracciato dai temibili inquisitori, e si ritrova a condurre un’esistenza solitaria.

Obi-Wan Kenobi Lola Animatronic Dove Acquistare?

Lo-La59 (Lola) Animatronic è disponibile per il preordine ad un costo suggerito di 109,99 euro con rilascio in data 01 Dicembre 2022

