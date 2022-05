Quale sarà il rapporto tra Darth Vader e il Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi? Nella nuova serie live action di Star Wars, ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, i Jedi sopravvissuti all’esecuzione dell’Ordine 66 sono braccati per l’Impero da parte dell’Inquisitorium, organizzazione creata appositamente per questo scopo e affidata a Darth Vader. Anche Ob-Wan è quindi un potenziale bersaglio di questi cacciatori di Jedi, che sono guidati dal Grande Inquisitore, personaggio comparso nella serie animata Star Wars Rebels e interpretato da Rupert Friend, e leader degli Inquisitori.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Rupert Friend ha voluto chiarire il rapporto tra Darth Vader e il Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi. Ripensando alla gerarchia imperiale, l’Inquisitorium è una sorta di agenzia indipendente che lo pone al di fuori del controllo della burocrazia imperiale, ma quello che più incuriosisce è che tutti gli Inquisitori siano sensibili alla Forza, con alcuni membri che hanno anche un passato come Jedi, prime che in seguito all’Ordine 66 venissero cooptati per l’Inquisitorium.

Il rapporto tra Vader e il Grande Inquisitore è già stato chiarito in Star Wars Rebels, dove nonostante l’evidenza dell’ambizione del Grande Inquisitore nel puntare al ruolo di Vader, non manca di farsi notare una suddistanza dell’inquisitore verso il Signore Oscuro dei Sith. Difficile immaginare una sorta di relazione maestro/apprendista, non solo per via della Regola dei Due, ma anche perché in questo momento Darth Vader non sembra aver ancora raggiunto l’indole che il personaggio ha mostrato in Una Nuova Speranza.

Aspetto che ha spinto Ruper Friend a chiarire come si relazionerà a Vader il suo Grande Inquisitore:

“Beh, considerando la Regola dei Due, nell’organigramma delle risorse umane abbiamo prima l’Imperatore, quindi Vader. Direi che il Grande Inquisitore sia proprio lì, non lo metterei più in basso. Nella sua mente, è a pari livello con Vader. Ovviamente, non lo è, e Vader quasi sicuramente lo ucciderebbe, ma credo sarebbe comunque un duello interessante. Perché abbiamo questa idea di una figura spaventosa, questo Grande Inquisitore, che deve comunque dare conto a Vader, e io sono sicuro che lui rispetti la gerarchia e la scala di comando. Ma penso che se si presentasse qualche ribaltamento, lui sarebbe pronto ad approfittarne”

