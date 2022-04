Nella nuova serie live action di Star Wars, Obi-Wan Kenobi, tornerà un altro personaggio noto ai fan della saga: il Grande Inquisitore. Comparso per la prima volta nella serie animata Rebels, questo personaggio tornerà nella serie dedicata al maestro Jedi, interpretato da Ruper Friend. A tenere banco nelle scorse settimane è stato l’aspetto del personaggio, argomento su cui, durante un’intervista con Digital Spy, è tornato Rupert Friend, commentando il costume del Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi.

Rupert Friend commenta il costume del Grande Inquisitore indossato in Obi-Wan Kenobi

Il Grande Inquisitore aveva esordito in Star Wars nella prima stagione di Rebels, come leader degli Inquisitori, congrega di cacciatori di Jedi sfuggiti all’Ordine 66 e di individui che mostrano un’affinità alla Forza. Nella serie animata era stato doppiata da Jason Isaacs, e i personaggio era rapidamente scomparso dopo esser stato sconfitto da Kanan Jarrus, lasciando che il suo ruolo venisse ricoperto da altri Inquisitori, comparsi anche in altre opere del Canon (come il videogioco Star Wars – Jedi : Fallen Order)

Tornando al suo ruolo nella nuova serie live action di Star Wars, che ricordiamo arriverà su Disney+ il prossimo 27 maggio con i primi due episodio, Rupert Friend, ha commentato il costume del Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi, non dimenticando di ricordare quanto sia stato incredibilmente scomodo:

“Era un costume estremamente caldo, e ho sudato moltissimo sotto il trucco che a colava lungo la mia faccia, a fine giornata sembravo un clown disperato. Ma ne è valsa la pena”

Affermazione che pare volere consolare i fan di Star Wars, che hanno invece contestato il trucco utilizzato per ricreare il Grande Inquisitore, le cui fattezze sembrano completamente differenti rispetto all’originale animato, che mostrava un volto affilato al contrario del viso più paffuto di Rupert Friend, con una critica accessa all’assenza della tipica colorazione giallastra delle iridi del personaggio che erano divenute un tratto caratteristico del Grande Inquisitore in Rebels.

