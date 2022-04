La curiosità per Obi-Wan Kenobi, la nuova serie live action di Star Wars presto disponibile su Disney+, è sempre più forte, considerato che ci ritroveremo a conoscere aspetti del passato del maestro Jedi mai visti prima. Questo aspetto della nuova serie prevederà anche il ritorno di personaggi amati dai fan e vicini al mito del maestro Jedi, tanto che uno dei volti della serie, Rupert Friend, ha svelato che in Obi-Wan Kenobi vedremo dei cameo incredibili.

Rupert Friend promette che in Obi-Wan Kenobi saranno presenti cameo incredibili

Da diverso tempo è stato rivelato che in Obi-Wan Kenobi tornerà anche Hayden Christensen, che nuovamente indosserà il casco di Darth Vader. La relazione tra Obi-Wan e il fu Anakin Skywalker sarà uno dei temi centrali della serie, ma stando a quanto rivelato da Rupert Friend in Obi-Wan Kenobi saranno presenti dei cameo incredibili, almeno secondo quanto l’attore ha rivelato recentemente durante una chiacchierata con The One Show:

“Se fosse possibile rendere ancora più eccitati i fan di quanto non siano già, io lo sarei. Credo che Obi-Wan Kenobi sarà l’aggiunta più interessante al Canon di Star Wars, penso che Ewan McGregor (interprete di Obi-Wan Kenobi, NdR) sta facendo cose con il personaggio che son un sogno che diventa realtà per tutti i fan dei film originali. Sapete, ovviamente non possiamo riavere Alec Guinness, ma sono convinto che Ewan sia nato per interpretare questo ruolo. E ci saranno anche dei cameo di persone che ovviamente non posso svelarvi, ma in quanto a easter egg….sarà un corsa entusiasmante!”

Ruper Friend, in Obi-Wan Kenobi, vestirà i panni del Grande Inquisitore, personaggio comparso inizialmente in Star Wars: Rebels, a capo di una congrega di cacciatori di Jedi al soldo dell’Impero, dediti allo sterminio dei Jedi sopravvissuti all’Ordine 66 e alla ricerca di individui sensibili alla Forza. Parlando dell’impatto che la serie avrà sulla continuity di Star Wars, Rupert Friend ha apprezzato l’incredibile costruzione narrativa di Star Wars e di come le storie recenti stiano contribuendo a dare ulteriore fascino a questa ambientazione:

“E’ fantastico, hanno letteralmente costruito un universo in tutti questi anni, è una cosa incredibile vedere come si sia creata una relazione così stretta tra le storie e i fan, sono connessi a questi racconti esattamente come lo siamo noi che lo facciamo e sembra di esser realmente parte di questo mondo. È fantastico esser parte di tutto questo”

Obi-Wan Kenobi sarà presente su Disney+ a partire dal 27 maggio con i primi due episodi.

