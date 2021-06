Occhi di Gatto è disponibile su Amazon Prime Video in versione integrale

L’anime Occhi di Gatto, tratto dal manga del maestro Tsukasa Hojo edito da Planet Manga in Italia è ora interamente disponibile su Amazon Prime Video in versione integrale e rimasterizzata!

Occhi di Gatto: il manga

Il manga di Occhi di Gatto è stato pubblicato per la prima volta in Giappone dal 1981 al 1985 ed è scritto e illustrato da Tsukasa Hōjō mentre arriva in Italia grazie alla casa editrice Star Comics che ha iniziato a pubblicarlo sul mensile Starlight dall’aprile 1999 al settembre 2000. Nel 2012 la Planet Manga propone una ristampa in 15 volumi.

Dall’ottobre 2010 al gennaio 2014 dopo ben 25 anni dall’ultima pubblicazione, Shingo Asai ha disegnato un remake del manga intitolato Cat’s Ai, pubblicato dall’ottobre 2010 al gennaio 2014 su Comic Gekkan Zenon per un totale di otto volumi, che sono stati pubblicati in Italia da Planet Manga da novembre 2012 a maggio 2015.

Occhi di Gatto: l’anime

L’anime, prodotto dalla Tokyo Movie Shinsha e trasmesso da Nippon Television andò in onda dal 1983 al 1985 in Giappone. L’anime è diviso in due parti: la prima è composta da 36 episodi creati dal regista Yoshio Takeuchi, episodi interamente tratti dal manga, mentre la seconda è formata da 37 episodi creati sotto la regia di Kenji Kodama e completamente originali. In Italia è stato trasmesso su Italia 1 dal 15 settembre 1985 al 10 luglio 1986 con il titolo Occhi di Gatto.

“La giovane Sheila gestisce il caffe Occhi di gatto con le sorelle Kelly e Tati. Il bar e una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che cosi firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d’arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni ’40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L’investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, e anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…”

Occhi di Gatto torna su Italia 1 dal 12 giugno che trasmetterà 2 episodi ogni sabato mattina alle 8:50.

