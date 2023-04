Uscito nelle sale nel 2016, Oceania è stato uno dei film animati della Disney più apprezzati degli ultimi anni. Il progetto si tramuterà molto presto in un film live action come annunciato, tra lo stupore dei fan, da Dwayne “The Rock” Johnson, voce del semidio Maui. Oltre a riprenderne il ruolo nel remake, l’attore sarà anche produttore esecutivo assieme a Dany e Hiram Garcia della Seven Bucks Productions.

Annunciato il remake live action di Oceania

Al momento non è stato confermato se Auli‘i Cravalho, voce della protagonista nel film animato, tornerà anche nel remake in live action. Dwayne Johnson ha voluto sottolineare l’importanza culturale del film, che ha esplorato il mondo polinesiano e le sue tradizioni, spiegando come anche il remake resterà fedele. Questa la sinossi di Oceania, uscito in America con il titolo Moana:

La piccola Vaiana è figlia del capo villaggio di una piccola isola polinesiana. La nonna le racconta le storie dei Maori, grandi navigatori che da tempo hanno smesso di attraversare il mare. La bambina, affascinata da quelle storie, decide di mettersi in viaggio e oltrepassare la barriera corallina, contravvenendo alle regole paterne. Insieme ad un galletto e ad un semidio, Vaiana si troverà a vivere un’incredibile avventura che la riporterà alla scoperta delle proprie origini e la cui riuscita sarà fondamentale per l’intera umanità.

Continua quindi il trend della Disney di tramutare i film animati di maggior successo in progetti live action. Il prossimo previsto in calendario è La Sirenetta, in uscita il 24 maggio. Scritto dallo sceneggiatore due volte candidato al premio Oscar David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita), La Sirenetta racconta la storia di Ariel, una bellissima e vivace sirena in cerca di avventure anche lontano da quello che conosce. È la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric.