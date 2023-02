I vostri programmi per San Valentino consistono nello stare a casa con la persona che amate e guardare un film o una serie tv? In tal caso la fantastica promozione lanciata da NOW in occasione della festa degli innamorati, valida solo fino a domani, fa al caso vostro!

Nella pagina dedicata a San Valentino potrete infatti riscattare un mese di NOW a solo 1,00€, ottenendo l’accesso a migliaia di film e serie tv disponibili sulla piattaforma streaming. Per 30 giorni potrete fare il pieno di contenuti spettacolari, e dopodiché avrete la possibilità di decidere se rinnovare l’abbonamento a 14,98€ al mese oppure disdirlo senza alcun costo.

Tra i tantissimi programmi disponibili nel catalogo del pass cinema+entertainment di NOW vi è la nuova e super acclamata serie tv The Last of Us ispirata al colosso videoludico di Naughty Dog, oltre a show famosissimi come Il Trono di Spade ed Euphoria. Tra i film più interessanti vi sono invece senza dubbio The Batman, i recenti Top Gun: Maverick, Il signore delle formiche e classici intramontabili come Il Padrino.

L’offerta è riservata ai nuovi clienti NOW, e sarà possibile disattivare il rinnovo dell’abbonamento fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. Il pass vi consentirà di riprodurre i contenuti che desiderate su 2 schermi in contemporanea, e ogni settimana potrete usufruire di nuovi film ed episodi dei programmi che seguite.

Insomma, è il momento perfetto per fare una maratona di una serie tv che aspettavate di vedere da tempo, oppure per recuperare gli episodi già usciti di The Last of Us in vista dell’arrivo del finale! Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina di NOW dedicata alla promozione di San Valentino, ricordandovi che questa è valida solamente fino a domani, 14 febbraio.

