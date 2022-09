Arriva un’offerta speciale di DAZN per tutti i clienti che pagano con carta di credito, carta di debito o PayPal. Da oggi, lunedì 26 settembre, fino a domenica 2 ottobre 2022, chi attiva l’abbonamento tramite il sito ufficiale di DAZN (non quindi tramite applicazione), il costo del pacchetto Standard scende a 24,99 euro al mese per sei mesi anziché 29,99 euro al mese.

Come funziona la nuova offerta?

L’offerta è valida, appunto, fino a domenica 2 ottobre ed è riservata solo a coloro i quali scelgono come metodo di pagamento la carta di credito, la carta di debito o PayPal. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà autonomamente al costo di 29,99 euro al mese (salvo disdetta preventiva) continuando quindi a usare il piano DAZN Standard. Qualora si decidesse di cambiare tipologia di abbonamento da DAZN Standard a DAZN Plus, questo comporterà anche la perdita della promozione.

Una volta sottoscritto l’abbonamento questo potrà essere interrotto e poi riattivato in un secondo momento, tuttavia il periodo promozionale non potrà essere prolungato. In ogni caso l’abbonamento potrà essere disdetto in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo né restituzione di sconti usufruiti.

Se voleste capire quali sono i dispositivi compatibili con il servizio e i requisiti necessari per fruirne al meglio, vi ricordiamo quali sono tutti quelli compatibili:

PC Windows e Mac: attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari. Smartphone e tablet Android equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

equipaggiati con Android 4.4 o successivi. iPhone e iPad ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9. Tablet Kindle Fire: Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”.

Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”. Amazon Fire TV Stick di qualsiasi tipologia.

di qualsiasi tipologia. Google Chromecast: attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer.

attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer. Apple TV sia HD che 4K.

sia HD che 4K. Smart TV: TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV.

TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV. TIM BOX

Console per videogiochi: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X.

In futuro potrebbe essere aggiunto il supporto ad altri dispositivi e/o sistemi multimediali. Per seguire sempre le novità e restare aggiornato su questo argomento, potete collegarvi sulla pagina ufficiale di DAZN e consultare attentamente la lista ufficiale dei dispositivi e dei sistemi supportati dal servizio.