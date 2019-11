Ebay: tanti set Lego in offerta!

Come ricorderete, giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato la presenza su Amazon di alcune promozioni sui set Lego, comprendenti sia alcuni set dedicati al mondo Disney che altri basati sul brand di Harry Potter e del suo Wizarding World. L’occasione è stata molto ghiotta, perché, come saprete, non sempre i set Lego sono soggetti a promozioni, specie se si tratta di quelli più interessanti ed ambiti dal grande pubblico. Ebbene vuoi per un caso, vuoi per l’avvicinarsi del Natale, anche Ebay ha deciso di seguire il trend, proponendo numerosi sconti sui set Lego con offerte che, se possibile, riescono ad essere anche più interessanti di quelle proposte da Amazon!

A distinguersi è la grande quantità di set, oltre 100, che comprendono anche set fuori produzione o prossimi ad essere ritirati, come è ad esempio il caso del bellissimo set dedicato al Razzo Saturn V, che ben presto sparirà dagli scaffali Lego per lasciar posto alle novità del 2020. Va però anche detto che non tutti i set godono di sconti davvero interessanti, ed anzi alcuni sono nell’ordine di pochi euro di sconto proposto. Destreggiarsi potrebbe essere tedioso ma per vostra fortuna abbiamo chiesto ai nostri esperti di selezionare per voi quelle che sono le migliori promozioni, così da offrirvi di seguito un prospetto contenete solo gli sconti che vale la pena tenere sott’occhio. Ovviamente vi proponiamo anche tutti gli altri prodotti in offerta che tra Hidden Side, Brickheadz, linea Creator e non solo, offrono comunque tanti spunti per dei regali di Natale anticipati ma con i fiocchi!

Ed a proposito del Natale: Noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione delle strenne natalizie! Quindi ricordtevi di tenere d’occhio non solo la nostra pagina dedicata al Black Friday ma anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

