Dopo una lunga attesa, dal 1° Febbraio su Disney Plus i sottoscrittori di un abbonamento hanno finalmente la possibilità di rivivere le intense emozioni di Black Panther: Wakanda Forever, l’ultimo capitolo della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Un ottimo modo per ingannare l’attesa dell’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ci consente di incontrare nuovamente figure care i fan del franchise marveliano, compresa la letale guida delle Dora Milaje Okoye. Proprio questa wakandiana potrebbe avere un futuro all’interno del futuro del MCU, tanto che in tempi recenti, l’interprete della guerriera wakandiana, Danai Gurira, ha ventilato l’ipotesi di una serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Okoye.

Dopo Black Panther: Wakanda Forever, il futuro del Marvel Cinematic Universe prevede una serie su Okoye?

Dopo averla vista nuovamente in azione in Black Panther: Wakanda Forever, Okoye potrebbe dunque tornare in azione con una serie che la veda protagonista. Come dimostrato dalla recente Fase Quattro, lo sviluppo del franchise dei Marvel Studios ha visto nella serialità uno strumento ideale per dare ulteriore spessore al contesto narrativo del Marvel Cinematic Universe, sai per introdurre nuovi personaggi (Moon Knight e She-Hulk: Attorney at Law, ad esempio) che per approfondire elementi rodati del franchise e spingere i personaggi verso nuovi orizzonti, come fatto da WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

All’interno di questa nuova vita del franchise sembrava rientrare anche un progetto di cui si vocifera dal 2021, quando era stato annunciato ufficialmente che Danai Gurira avrebbe nuovamente interpretato il generale Okoje in un a serie spinoff di Black Panther. Da questo annuncio si sono susseguite divere notizie su questo fantomatico progetto, che dovrebbe esser nuovamente affidato a Ryan Coogler, regista dei due film di Black Panther, legato ai Marvel Studios da un contratto esclusivo di cinque anni firmato proprio nel 2021. A dare ai fan del franchise speranza di vedere Okoye è stato lo scorso novembre il produttore di Black Panther: Wakanda Forever che aveva rivelato come l’uscita di questa serie potesse essere più vicina di quanto si pensasse.

Dopo un lungo silenzio, è stata proprio Danai Guirira a dare nuovi indizi, svelando durante un’intervista al Late Night Show with Stephen Colbert che la serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Okoye non è stata abbandonata:

Mi è stato detto che posso alludere pacatamente a questa possibilità. Quindi, sto gentilmente alludendo

Dichiarazione criptica e in linea con l’attenta comunicazione con cui i Marvel Studios proteggono gelosamente i proprio progetti. Considerata l’evoluzione attuale del Marvel Cinematic Universe, una serie dedicata a Okoye potrebbe rivelarsi un ottimo modo per approfondire le potenzialità del Wakanda, nazione ora in cerca di una rinascita e che potrebbe rappresentare una risorsa narrativa importante anche all’interno della futura Multiverse Saga.

L’offerta di Disney+