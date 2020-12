Oltre l’Incubo: tornano i librigame horror con Raven Distribution

Con un post sulla propria pagina Facebook Raven Distribution ha reso noto l’inizio di una collaborazione con la casa editrice HarperCollins per la pubblicazione dei librigame della serie horror Oltre l’Incubo.

Arrivata in Italia nella seconda metà degli anni ‘80, durante il periodo di massima popolarità e diffusione dei librigame, la serie horror ad opera degli autori inglesi Ian e Clive Bailey si ispirava alla narrativa di genere, in particolare ai racconti di H.P. Lovecraft. I libri presentavano un’ambientazione in cui il lettore era chiamato a interpretare un investigatore dell’occulto alle prese con delle sinistre forze malvagie, misteriose cospirazioni e immancabili creature mostruose.

Raven Distribution, attraverso la sua etichetta Vincent Books editore, diviene così tenutaria dei diritti per la riproduzione delle ristampe in lingua italiana e anche dei volumi che proseguiranno la serie originale.

A corredo di questa notizia sono state diffuse le illustrazioni di copertina delle nuove edizioni dei primi due volumi della collana: Il Regno dell’Ombra e Nel Vortice del Tempo.

Il Regno dell’Ombra

Una lettera disperata di un tuo vecchio amico ti chiama in una remota valle del Galles: un luogo arcaico, impenetrabile alla luce della ragione e della scienza, dove i morti uccidono i vivi e mostri orribili emergono dalle viscere della terra.

La tua salute fisica e mentale sarà sottoposta a prove durissime, mentre l’incubo di un’antica profezia emerge minaccioso da passato…

Nel Vortice del Tempo

Cos’è in realtà quella piccola piramide di cristallo? E’ forse la chiave che consente di varcare la soglia dello spazio e del tempo? Domande inquietanti, la cui risposta si trova forse nelle sale del British Museum, un luogo dove la storia e la leggenda hanno depositato le loro tracce millenarie. Antiche maledizioni dell’Egitto dei Faraoni, vampiri, dirigibili, evocazioni, case neogotiche abitate da spettri… tutto sembra ruotare nel vortice del tempo.

Ulteriori novità sulle date di pubblicazione delle nuove edizioni arriveranno entro un paio di mesi. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alle pagine social dell’editore.