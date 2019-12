Omerta approderà negli Stati Uniti grazie ad Asmodee

L’editore svizzero Helvetiq approderà nel mercato statunitense con il suo Omerta, gioco di carte ambientato nella Chicago del proibizionismo.

Omerta (rigorosamente senza accento sulla a finale), di Adrien Dumont e Timothée Rignault, sarà il primo gioco a venire localizzato negli Stati Uniti grazie ad un accordo tra l’editore svizzero, specializzato in giochi di tipo casual connotati da un forte design, e il colosso del gioco da tavolo Asmodee. L’accordo tra i due editori prevederà la localizzazione e distribuzione di altri giochi nel corso del 2020.

Omerta sarà ambientato a Chicago nel 1932 e vedrà i giocatori (da 3 a 5) impegnati a non farsi catturare durante un raid all’interno di uno dei loro magazzini utilizzati per il contrabbando di alcolici.

Omerta sarà un casual game di rapida esecuzione (circa 20 minuti) caratterizzato da meccaniche di gestione della propria mano e memoria del giocatore, dove il più abile e veloce potrà avere la meglio sugli altri.

Ogni giocatore assumerà il ruolo del capo di una delle gang di Chicago, con lo scopo di cercare di disfarsi quanto più possibile delle varie bottiglie prima degli altri, per non essere presi con le mani nel sacco.

Ogni partita di Omerta durerà un numero di round pari al numero di giocatori, al termine dei quali chi avrà meno bottiglie degli altri sarà il vincitore.

Omerta sarà distribuito negli Stati Uniti a partire da gennaio 2020 ad un prezzo di 19,99 dollari. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 40 carte bottiglia, 20 carte personaggio, 5 carte Gangster Famosi e il libretto delle regole.

Se questa news su Omerta vi ha incuriosito potrete trovarlo facilmente online (link Amazon), il gioco essendo pensato per il mercato svizzero presenterà un regolamento multilingue in cui sarà presente anche l’italiano.