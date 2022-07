Esistono saghe di personaggi dei fumetti che sono oramai introvabili. Che si tratti di interi archi narrativi o di cicli di minor respiro, spesso questi cult del mondo dei comics sono irrecuperabili, salvo spendere folli o lanciarsi in disperate cacce in mercatini sperando di recuperare copie che siano ancora integre di edizioni parecchio datate. Fortunatamente, l’interesse generato per questi tesori perduti generato dai cinecomic ha creato una domanda che le case editrici hanno deciso di soddisfare proponendo nuove edizioni che raccolgano questi archi narrativi storici. Considerata la mole di pagine e di avventure da recuperare, per le case editrici questo si è tradotto nella creazione di volumi corposi, denominati non a caso Omnibus. Seguendo questo rinnovato interesse nei grandi classici del fumetto, anche la Casa delle Idee ha deciso di riproporre queste storiche avventure, occasione perfetta per provare a stilare una lista dei migliori Omnibus Panini Marvel.

Quali sono i migliori Omnibus Panini Marvel da leggere?

Gli Omnibus Panini Marvel rappresentano, come detto, un modo perfetto per recuperare grandi classici del Marvel Universe, che si tratti di opere che abbiamo visto divenire parte del Marvel Cinematic Universe o più semplicemente letture consigliate per chi vuole approfondire capitoli avvincenti del Marvel Universe fumettistico. Volumi dal ricco contenuto, ma che, come spesso accade, sono talvolta poco apprezzati per le loro dimensioni impegnative, che hanno però il merito di consentire di godere in un’unica soluzione capitoli storici dei personaggi marveliani.

Ecco una selezione dei migliori Omnibus Marveliani