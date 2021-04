One More Multiverse: in arrivo il virtual tabletop ispirato ai JRPG

Multiverse Inc. ha presentato One More Multiverse, il suo virtual tabletop, cioè una piattaforma online a supporto di gioco di ruolo carta&penna.

Il gioco di ruolo tradizione si è evoluto negli anni, complice anche la pandemia, tramite l’utilizzo sempre più massiccio di piattaforme online. Diverse e varie sono le possibilità per i giocatori che non intendono rinunciare alle proprie sessioni di gioco: in questo si affaccia, con un taglio videoludico, One More Multiverse.

Grazie al suo aspetto caratteristico, mutuato interamente dai JRPG, questa nuova piattaforma si sta facendo subito notare nella community internazionale, nonostante il servizio sia attualmente in beta (potete visitare il sito di One More Multiverse a questo link).

Lo stile è molto vivace e colorato, con mappe e animazioni che sembrano uscite direttamente da un videogioco vintage. La piattaforma permetterà di creare, giocare e trasmettere le proprie campagne e sessioni di gioco: è possibile avere un assaggio delle potenzialità del tool di creazione delle mappe e dell’ambiente di gioco nel trailer di presentazione, che si sofferma anche sul marketplace integrato, un virtual store che permetterà di condividere, comprare e vendere i design custom dei diversi utenti.

One More Multiverse è una piattaforma multi-sistema e non sposa aprioristicamente le meccaniche di alcun sistema di gioco; desiderio dei creatori è quello di approcciarsi al gioco di ruolo in un modo nuovo, proponendo ai giocatori campagne originali e meccaniche di gioco concepite specificatamente per l’esperienza digitale.

Thariq Shihipar, CEO e cofondatore di Multiverse Inc., ha dichiarato che l’obiettivo di One More Multiverse sarà quello di fornire un modo semplice e intuitivo per creare ambienti di gioco immersivi, con un’attenzione particolare rivolta verso gli autori e i creator di contenuti indie, come i creatori di mappe, gli illustratori e i designer.

Attualmente One More Multiverse è in Closed Beta, tuttavia l’intenzione di Multiverse è quella di lanciare questo servizio di virtual tabletop entro il terzo trimestre del 2021.

