One Piece 1000: confermata la data di uscita dell’episodio con key visual

I portali ufficiali online di Toei Animation annunciano la conferma della data di uscita dell’episodio 1000 della serie anime di One Piece (precedentemente riportato tra le nostre pagine), ispirata al manga omonimo dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ovvero il 21 novembre 2021 e sarà disponibile contestualmente sottotitolato in italiano per Crunchyroll.

Per celebrare e preparare gli appassionati al grande evento il distributore di anime ha anche diffuso la completa key visual (sempre in precedenza rivelata) che vede contrapporsi l’armata dei pirati delle cento bestie di Kaido e la ciurma di Rufy.

Eccola a voi di seguito:

Ricordiamo che successivamente sarà svelato un annuncio speciale di cui al momento non conosciamo i dettagli, ma restate sintonizzati con noi per saperne di più.

One Piece: la strada per il Volume 100 in Italia

One Piece si sta avvicinando al Volume 100 anche qui in Italia grazie a Star Comics.

Come riportato, il Volume 98 e il Volume 99 arriveranno anche in edizione limitata, denominata Celebrate Edition, con un’illustrazione componibile. I due volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online ma la tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa del numero 98 fino all’uscita del volume 99, mentre l’edizione celebrativa del numero 99 sarà disponibile fino all’uscita del volume 100.

La Celebrate Edition di One Piece 98 è uscita il 25 agosto 2021 (potete acquistarla qui su Amazon). La numero 99 non ha ancora una data.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1028 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 995 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 581 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.