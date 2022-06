Attraverso le pagine del numero 29 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto il 20 giugno, sarà pubblicato il capitolo 1053 di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, nonchè ultimo capitolo prima della pausa di quattro settimane dell’opera (qui tutti i dettagli).

Per effetto di fuso orario, su Manga PLUS sarà invece disponibile da domenica 19 giugno.

One Piece 1053: informazioni clamorose nelle prime anticipazioni del capitolo

I primi dettagli sommari del capitolo sono appena emerse online e rivelano informazioni clamorose all’indomani della vittoria di Rufy e compagni conto Kaido e Big Mom e conseguente liberazione del Paese di Wano.

Ecco di seguito le prime anticipazioni che invitiamo caldamente a non consultare qualora non voleste nemmeno provare un assaggio del prossimo capitolo:

Titolo: I Nuovi Imperatori;

La pagina a colori del capitolo è dedicata al nuovo videogioco attualmente in produzione: One Piece Odyssey;

Le nuove taglie di Rufy, Law e Kidd ammontano ora a 3 miliardi di Berry ciascuno;

La nuova foto segnaletica di Rufy nel suo manifesto da ricercato lo raffigura in modalità Gear 5;

Hitetsu è in realtà Kozuki Sukiyaki, padre di Kozuki Oden. Robin parla con lui e le rivela che Pluton si trova nel Paese di Wano;

Il vero nome dell’Ammiraglio della Marina, Ryokugyu, è Aramaki. Egli può creare piante e assorbire nutrienti delle persone. Lo abbiamo visto fare ciò contro King e Queen;

E’ in corso un grande festival nella Capitale dei Fiori con fuochi di artificio;

Kidd arriva al festival e mostra a Rufy il giornale ricevuto in precedenza da Apoo;

Rivelati i nuovi Quattro Imperatori: Shanks, Barbanera, Rufy e Buggy.

Ricordiamo che subito dopo il manga andrà in pausa per un mese per poi tornare alla serializzazione il 25 luglio all’interno del numero 34 di Weekly Shonen Jump dando inizio all’arco narrativo finale.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1052 capitoli e 102 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 100 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1021 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Ricordiamo che Toei Animation lancerà un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, in uscita in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia in Autunno 2022 per Anime Factory.