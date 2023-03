Alla fine, in One Piece 1079, Shanks è passato all’arrembaggio e ha dimostrato il motivo per cui per oltre ventanni è valso la pena attendere per la sua mossa e per il suo potere devastante.

One Piece 1079: Shanks all’arrembaggio, curiosità sul suo devastante attacco

ATTENZIONE: L’ARTICOLO PRESENTA SPOILER

Prima di arrivare al capitano de “I Pirati del Rosso“, avventura nel paese dei samurai conclusa, le vicende ora sono focalizzate su Egghead, l’isola del futuro. In questa isola vive il celebre ed intelligente scienziato Vegapunk passato ora al di là delle forze del Governo Mondiale perchè ha deciso di studiare e fare un punto chiaro sulle vicende dei 100 anni del grande vuoto, storia che lo stesso Governo categoricamente desidera tenere sotto la sabbia.

Questo “Medioevo di One Piece“, prendendo in prestito i periodi storici caratterizzati da un vuoto di fonti, è stato studiato anche dalla popolazione di Ohara, successivamente annientati dal Buster Call della Marina (solo Nico Robin si salverà) e ora la storia sta per ripetersi, o almeno ci proverà, poichè lo scienziato Vegapunk sta provando a ripercorrere le stesse orme. La Marina è già in movimento verso l’isola della scienza e pare che la calamità sia ormai annunciata.

Premessa doverosa fatta, ritorniamo ora a Shanks che, nel Nuovo Mondo (precisamente da Elbaf), ha incrociato lo sguardo con Eustass “Captain” Kidd, componete della generazione peggiore con una taglia da 3 miliardi dopo gli eventi di Wano. Mediante il potere di scrutare il futuro con l’Haki dell’Osservazione (Kenbunshoku Haki) Shanks intuisce le intenzioni di Kidd tendenti ad eseguire un attacco indiscriminato contro la flotta dell’Imperatore e contro l’isola di Elbaf. Shanks, da sempre, non tollera coloro i quali puntano a ferire i suoi alleati (in questo caso la flotta e l’isola), quindi, per avvertimento, chiede di spostare le navi della sua flotta che lo dividono dall’obiettivo.

Non basta il gigantesco Damned Punk di Kidd nel momento in cui, con un solo contrattacco netto, Shanks lancia un fendente devastante da ferire immediatamente il capitano e i suoi alleati più vicini come effetto residuo dell’impeto. Kidd non ha tempo per pensare, quindi è costretto a capitolare assieme alla sua ciurma che consegna i Road Poignee Griffe ai pirati del Rosso.

L’attacco di Shanks mai sferrato prima prende il nome di Divine Departure che in giapponese è scritto coi kanji 神避 (Kamusari), ovvero letteralmente “partenza dagli dei“. Il nome scelto dal maestro Eiichiro Oda si basa sul più antico testo di narrativa giapponese in nostro possesso dal titolo Kojiki risalente al VIII secolo. A giudicare dal nome della tecnica pare essere un probabile richiamo all’allontanamento di Shanks dagli dei poichè, seppur non certo, la sua identità potrebbe essere connessa a coloro i quali in One Piece sono considerati concettualmente, appunto delle divinità, ovvero i Draghi Celesti. Fra l’altro anche Gol D. Roger, il Re dei Pirati, condivideva una tecnica con lo stesso nome, ciò implica che i due pirati sono mossi dallo stesso obiettivo.

The attack "Kamusari" literally means "Departure from the Gods". Could its meaning be referring to the fact that "Figarland" Shanks might be a former Celestial Dragon, and thus has "departed from the gods"? pic.twitter.com/jPuWeDx7YK — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 26, 2023

Diversamente, il nome della tecnica potrebbe indicare la volontà di Shanks e Roger di spodestare la gerarchia di potere dei Draghi Celesti.

Shanks' attack Devine Departure is written as 神避 (Kamusari) in JP chapter, which means *death of god*. It's based on the ancient JP records called Kojiki 1300 years ago. Maybe Oda is implying Shanks and Roger share the will to defeat *god* aka Celestial Dragons #ONEPIECE1079 pic.twitter.com/uqqnGoKeQ5 — sandman (@sandman_AP) March 26, 2023

Il Capitolo 1079 è disponibile per la lettura dal 26 marzo su Manga PLUS.

