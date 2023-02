Anche un’instancabile mente come quella di Eiichiro Oda, l’autore di One Piece, può essere a secco di idee e chiedere aiuto a ChatGPT. Dopo tanti anni di serializzazione alle spalle e avventure raccontate può capitare di non sapere come andare avanti coi prossimi sviluppi, pertanto bisogna trovare immediatamente altre soluzioni per coprire le scadenze infernali di una pubblicazione settimanale.

L’autore di One Piece a secco di idee chiede aiuto a ChatGPT

Affidandosi alle moderne tecnologie e mosso dalla sua riconoscibile curiosità e adattabilità all’attuale, l’autore di One Piece è divenuto virale nel corso delle ultime ore per aver interagito con l’intelligenza artificiale di un chatbot, ChatGPT. Il maestro di One Piece, appunto, ha chiesto al software di fargli da musa ispiratrice e di consigliare sviluppi interessanti ed incredibili.

In poco tempo la chat virtuale ha consigliato all’autore di scrivere l’incontro tra Shadow King e i Pirati di Cappello di Paglia con il primo intento a rapire Chopper ricorrendo alla capacità di manipolare l’ombra. Proseguendo, la chat propone Nico Robin alla ricerca della combriccola di Shadow che ha già incontrato per sconfiggere il nemico. Il chatbot non ha lasciato nulla al caso e ha proposto anche un finale per questa storia, ovvero la Ciurma di Cappello di Paglia visita Shadow Island, Rufy incontra Shadow King e lo sconfigge recuperando il fidato compagno Chopper sano e salvo. Robin, nel frattempo, ottiene nuove conoscenze sulla storia della tribù malvagia.

Oda-sensei risponde entusiasta alla proposta e dichiara che seguirà fedelmente i consigli. L’interlocutore artificiale ormai ci prende gusto e oltre a mettersi a piena disposizione dell’autore gli propone ancora un’altra idea, ossia i pirati di Cappello di Paglia combattono contro una strega cattiva dopo aver deciso di aiutare gli alieni.

Chissà se il maestro di One Piece avrà fatto uno screenshot per recuperare un giorno queste informazioni. Il senso di comicità e di ilarità dell’autore traspare sia nelle sue dichiarazioni che sulle sue pagine, pertanto nulla di strano infine se questa interazione con una macchina abbia avuto solo motivi di curiosità… almeno.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga in Giappone ha raggiunto i 1075 capitoli e 104 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 103 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

one piece volume 102

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1052 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 673 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Ricordiamo che Toei Animation ha pubblicato un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, uscito in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia è atteso nelle sale doppiato in italiano a dicembre 2022. per Anime Factory. Lo abbiamo visto in anteprima al Lucca Comics & Games 2022, pertanto invitiamo a leggere qui la nostra recensione.