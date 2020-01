One Piece: annunciata ufficialmente la serie live-action per Netflix

Qualche tempo fa, si rincorrevano le voci sull’inizio della produzione di un’ipotetica serie live-action di One Piece, il manga con protagonista la ciurma del pirata Luffy Cappello di Paglia nato dalla china di Eichiro Oda, nonché uno dei franchise più remunerativi della storia dei fumetti.

Quelle voci trovano ora conferma nelle parole dell’autore stesso.

Sarà il colosso americano di streaming Netflix a produrre e distribuire la serie di inizialmente dieci episodi, ed proprio l’autore Eichiro Oda ad annunciarlo su Twitter:

“Lo so che l’inizio della produzione era stata annunciata nel 2017, ma queste cose richiedono tempo! I preparativi stanno procedendo lentamente dietro le quinte, e pare che possa finalmente fare il grosso annuncio: NETFLIX, il leader mondiale nel settore dell’intrattenimento, ci drà man forte per la produzione della serie! E’ così incoraggiante!! Quanto andrà avanti la storia nel corso dei dieci episodi previsti per la prima stagione? Chi ci sarà nel cast? Vi chiedo di pazientare ancora un po’ e rimanete sintonizzati!! – Eichiro Oda –

Nonostante i precedenti non proprio entusiasmanti per quanto riguarda gli adattamenti live-action di anime (l’esempio più lampante è il disastroso Death Note, ad opera sempre del colosso americano), le aspettative per questa nuova trasposizione fa ben sperare i fan, poiché uno dei produttori esecutivi sarà proprio Eichiro Oda, che avrà quindi un pressochè totale controllo creativo sull’intera serie, a partire dalla scelta del cast, di cui per ora non si conosce ancora nulla.

One Piece ha iniziato la serializzazione sullo Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997. Da allora è stato raccolto in oltre 90 volumi ed è stato un successo di critica e commerciale in tutto il mondo, con molti dei numeri che hanno battuto record di stampa in Giappone. Il manga ha anche stabilito un record del Guinnes dei Primati per la maggior numero di edizioni pubblicate per lo stesso fumetto da un singolo autore, ed è la serie manga più venduta in tutto il mondo con oltre 430 milioni di copie vendute.