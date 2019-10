One Piece: arrivano Akainu, Aokiji e Kizaru – Figuarts Zero

Continuano le uscite di One Piece di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero, questa volta con protagonisti Akainu, Aokiji e Kizaru.

Continuano le uscite di One Piece di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero, questa volta con protagonisti Akainu, Aokiji e Kizaru. In queste ore è stata annunciata infatti la messa in produzione di queste due bellissime statue in scala 1/12 realizzate completamente in plastica o PVC molto dettagliate come questa linea ci ha sempre abituato fino ad oggi.

I tre personaggi saranno rappresentati in una posa action da combattimento mentre sfruttano i poteri d’attacco del loro frutto del diavolo, Akainu sarà alto circa 18 cm circa, Aokiji raggiungerà l’altezza di 20 cm circa, mentre Kizaru raggiungerà i 21,5 cm circa.

Akainu

Akainu, il cui vero nome è Sakazuki, è inizialmente un ammiraglio della Marina e in seguito grand’ammiraglio al posto di Sengoku. Akainu è un individuo freddo, impassibile, autoritario e spietato; nutre un odio viscerale per i pirati e altri criminali e a causa del suo violento modo di agire è il membro della Marina che incarna maggiormente i principi della giustizia assoluta. La sua fedeltà non sembra essere rivolta al Governo in sé ma alla Marina e al suo ideale di giustizia, infuriandosi quando viene a sapere che persino i Cinque Astri di Saggezza sono stati manipolati da Donquijote Do Flamingo attraverso gli ordini dei Draghi Celesti, verso i quali non sembra nutrire un particolare rispetto. Akainu ha mangiato il frutto Rogia Magma Magma, che lo rende in grado di trasformare il proprio corpo in magma incandescente. Il suo volto è modellato su quello dell’attore giapponese Bunta Sugawara.

Aokiji

Aokiji , il cui vero nome è Kuzan, è inizialmente un ammiraglio, ma dopo la nomina di Akainu a grand’ammiraglio lascia la Marina. È un uomo molto pigro e assume sempre un atteggiamento rilassato indipendentemente dalla situazione in cui si trova. È un seguace della giustizia morale e il suo motto è “giustizia con pigrizia”. In particolare sostiene che si possa seguire la giustizia e applicarla senza creare vittime innocenti. Aokiji ha mangiato il frutto Rogia Gelo Gelo, che lo rende un uomo di ghiaccio. È in grado di trasformare istantaneamente l’avversario in ghiaccio, oltre a poter congelare vastissimi tratti di mare. Viaggia spesso su una bicicletta, chiamata Ao chari, che usa per spostarsi da un’isola all’altra congelando il mare. Il suo volto è ispirato a quello dell’attore giapponese Yūsaku Matsuda.

Kizaru

Kizaru, il cui vero nome è Borsalino, è un ammiraglio della Marina. Appare come un uomo sbadato, assente e smemorato. Solitamente parla in maniera molto calma e composta e non si scompone mai, neanche di fronte a situazioni problematiche, nelle quali spesso finge paura o stupore in modo sarcastico. Kizaru basa la sua condotta sulla cosiddetta giustizia neutrale: non sembra provare pietà per i criminali, ma non arriva a coinvolgere innocenti e a colpire i suoi uomini per loro eventuali esitazioni. Kizaru ha mangiato il frutto Rogia Pika Pika, che gli consente di diventare un uomo di luce. Come tutti i possessori di un frutto Rogia può diventare intangibile a suo piacimento poiché il suo corpo è interamente formato da fotoni che possono ricongiungersi se il corpo viene danneggiato; è inoltre in grado di lanciare raggi di luce simili a laser nonché di colpire l’avversario e muoversi alla velocità della luce. I suoi poteri sono stati oggetto di studio da parte del dottor Vegapunk e infatti, nei Pacifista, è stato ricreato il laser che utilizza anche lui. Il suo volto è ispirato a quello dell’attore giapponese Kunie Tanaka.

L’uscita di queste tre statue è fissata per Akainu a febbraio 2020 in Giappone (in Italia ad Aprile circa), Aokiji a marzo 2020 in Giappone (in Italia a maggio circa), mentre per Kizaru l’uscita è per aprile 2020 in Giappone (in Italia a Giugno circa). I prezzi per le 3 statue devono ancora essere definiti in Euro.

I nostri due protagonisti sono tratti da One Piece, un famosissimo manga Giapponese attualmente ancora in corso di pubblicazione nel paese del Sol Levante che racconta le gesta di Monkey D. Rufy, un ragazzino che dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom ha acquisito capacità sovrannaturali avendo mutato il suo corpo in una sostanza simile alla gomma. Forte del suo nuovo potere Rufy ha raccolto una truppa di pirati con se ed è partito verso la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro di One Piece inseguendo il sogno di diventare il Re dei Pirati.