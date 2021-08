One Piece: atleta omaggia Franky a Tokyo 2020

One Piece continua ad essere incredibilmente gettonato tra gli atleti che stanno prendendo parte ai giochi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 difatti, dopo Rufy (precisamente in due occasioni), adesso arriva anche il momento di un altro componente della medesima ciurma di pirati creata da Eiichiro Oda, il carpentiere Franky.

Difatti, in fase di presentazione, un atleta statunitense specializzato nel getto del peso, Payton Otterdahl, ha eseguito la celebre posa caratteristica di Franky nel momento in cui si trova a dover fare qualcosa di sensazionale. Nel manga e nella serie anime conseguente il personaggio, inoltre, non manca mai di urlare “Super!“

Possiamo guardare il momento integrale, divenuto immediatamente virale nella community manga e anime, qui di seguito in video:

Ricordiamo che One Piece è stato omaggiato da altri due atleti che nei giorni precedenti si sono aggiudicati la medaglia d’oro: il greco Miltiadis Tentoglou (salto in lungo) nei panni di Rufy Gear Second e l’italiano Massimo Stano (marcia 20 km) nei panni di Rufy Gear Third.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1019 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 984 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.